Periphery и Within Destruction забиват заедно това лято в сърцето на София

На 1 август малката сцена на Vidas Art Arena събира две от най-нестандартните имена в съвременния метъл в рамките на една вечер: Periphery и Within Destruction. Прогресивен метъл, изграден върху прецизност и емоционална дълбочина срещу deathcore, абсурден, тежък и провокативен едновременно. Билетите влизат в продажба на 17 април в мрежата на Ticket Station и са на цени, които започват от 33 евро.

Номинираните за GRAMMY® Periphery са сред пионерите на модерния прогресив метъл, които в продължение на почти две десетилетия непрекъснато пренаписват собствените си правила. Съставът с Misha Mansoor, Jake Bowen, Matt Halpern, Spencer Sotelo и Mark Holcomb е дълбока творческа синергия, която с годините се е превърнала в тяхна запазена марка. Звукът им съчетава виртуозни инструментали, тежки рифове и кинематографични звукови пейзажи, съдържащи в себе си емоционална дълбочина и човешка уязвимост.

Най-новият им проект "A Pale White Dot" е изграден около темата за самотата, не като абстракция, а като поредица от лични и художествени интерпретации. Записан изцяло в колаборация между членовете на живо, той улавя енергията на момента и показва Periphery в може би най-откровения им вид. Характерните им вокали, сложни структури и мелодии, от които слушателят не може да се измъкне, тук са обогатени с нещо по-дълбоко и по-тежко. От дебютния си албум през 2010 г. до днес, Periphery се изкачват стремглаво с милиони стриймове, поредица от успешни албуми и концерти на няколко континента. На живо българската публика ще стане свидетел на това, с което групата е най-известна - своята прецизност, интензивност и способност да превръща сложната музика в завладяващо преживяване.

От другата страна стоят Within Destruction – словенската формация, която е доказателство, че е напълно възможно да вземеш жанра насериозно, без да вземаш себе си насериозно. Създадена през 2010 г., групата бързо печели международно внимание със своя агресивен звук. Още с албума "VOID" те се утвърждават като силно присъствие в deathcore сцената, а с "DEATHWISH" печелят нова публика и с турнетата си в Европа и САЩ. Това, което отличава Within Destruction, е тяхната непредсказуемост и невъзможността да се предвиди как ще звучи следващият им проект.

На 1 август двете групи, и тази двойка е всичко друго, но не е и класическа, се качват на сцената в рамките на едно шоу по покана на Fest Team. Билети на цени от 33 евро влизат в продажба на 17 април в мрежата на Ticket Station.

