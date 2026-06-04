Любов в изпитателен срок: Защо Елеонора не вярва на Крис дори след годежа в "Ергенът" (ВИДЕО)

Риалити форматът "Ергенът" може и да приключи с щастлив край за Кристиян и Елеонора от пети сезон, но въпреки годежа връзката им изглежда, че все още е подложена на "изпитателен срок". Това обясни участничката в предаването по време на гостуването си в подкаста на Асен Кукушев. "Аз не съм на 12 или 15 да се спускам ей така... Трябва ми още време. Ако трябва да съм честна, не мога да кажа, че го познавам на 100 процента и му имам доверие... Може би това няма да стане в близката една година", обясни Елеонора. Тя подчерта, че не иска думите ѝ да звучат грозно. Според нея, годежът не означава, че веднага трябва да пристъпи към следващата важна голяма крачка в отношенията си с партньора.

Снимка: bTV; фотограф: Филип Станчев

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Въпреки изпитанията и неразбирателствата след финала на "Ергенът", Крис и Елеонора запазват отношенията си и могат да се похвалят като единствената стабилна двойка от петото издание на шоуто.

Вълнуващата приказка продължава

Вълнуващата им приказка обаче не се основава само на силна привързаност и споделени чувства. Любовта им изглежда, че устоява и благодарение на чувството за хумор и лудите приключения.

Припомняме, че Ергенът предложи на избраничката си брак по време на пътуването до Бали. А след преживяното финалистката в предаването сподели забавно видео от невероятните места, които са посетили заедно.

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Кадрите риалити участничката допълни със закачливо описание - "Всички мъже дразнят. Избери този, който ще те дразни на страхотни места". С това тя сякаш намеква за споровете и кризите, за които разказа и по рано в "Преди обед", но въпреки всичко двойката разрешава проблемите си - точно на екзотично място като Бали.

"Незабравимо приключение, където музиката среща магията", така Елеонора определя преживяванията с Крис.