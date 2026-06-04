Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Американската делегация на форума в Санкт Петербург се оказа в сънищата на Кремъл: САЩ не знаят за такава (ВИДЕО)

04 юни 2026, 12:19 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американската делегация на форума в Санкт Петербург се оказа в сънищата на Кремъл: САЩ не знаят за такава (ВИДЕО)

Уж официалната американска делегация, която е пристигнала на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF), както твърдеше Русия, явно не се оказа толкова "официална". Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че не знае нищо по темата, след като съветникът на руския президент Юрий Ушаков се похвали с пристигаща делегация, водена от Родни Кук - директор на Комисията по изобразителни изкуства към администрацията на Съединените щати.

Още: Форумът на Путин в Санкт Петербург: Украинците не бяха поканени, но пристигнаха първи с огненото си шоу (ВИДЕА)

"Бих казал, че американците не са участвали на това ниво от около 2017-2018 година", каза Ушаков преди началото на събитието на 3 юни и добави, че Кук ще говори на тематичната сесия на форума "Русия-САЩ: Диалог на културите", която включва и речи на Валери Гергиев, директор на Болшой и Мариинския театър, и на Михаил Пиотровски, генерален директор на Ермитажа.

Кук всъщност ръководи Федералната комисия по изящни изкуства на САЩ, която е независима федерална агенция, а не орган на американското правителство, и отговаря за архитектурния облик и естетиката на Вашингтон, федералните сгради, паметници, както и за дизайна на американските монети. Основната ѝ функция е на консултативен орган.

Още: "Каква икономика обсъждате в Санкт Петербург, глупаци? Хората нямат какво да ядат!": Z-блогър попиля Путин и режима му (ВИДЕО)

Марко Рубио: Не мисля, че участват високопоставени длъжностни лица от САЩ

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На този фон американският сенатор демократ Дик Дърбин попита Марко Рубио по време на изслушване пред сенатската бюджетна комисия защо САЩ са изпратили „официална делегация на „руския Давос“ на Путин“ предвид войната в Украйна.

„Не знам нищо за делегацията, която отива там. Знам за събитието, знам, че го организират, но не мисля, че в него участват високопоставени длъжностни лица“, отговори държавният секретар.

Още: Гръмко "бум" за Путин от Зеленски на най-важния икономически форум в родния град на руския диктатор – Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дърбин спомена и участието на американския актьор и специален представител на руското външно министерство за руско-американските хуманитарни отношения Стивън Сегал в SPIEF. Рубио потвърди, че познава кинозвездата, но подчерта, че той не представлява правителството на САЩ по никакъв начин.

На същото изслушване топ дипломатът на Щатите обяви, че САЩ очакват скоро да преведат нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара, одобрен отдавна от Конгреса, но досега забавян сериозно: 400 млн. долара за Украйна: След мощните критики от Сената военното министерство на САЩ отпусна забавените пари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия САЩ Санкт Петербург икономически форум Марко Рубио война Украйна оръжие Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес