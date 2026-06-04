Американската делегация на форума в Санкт Петербург се оказа в сънищата на Кремъл: САЩ не знаят за такава (ВИДЕО)

Уж официалната американска делегация, която е пристигнала на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF), както твърдеше Русия, явно не се оказа толкова "официална". Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че не знае нищо по темата, след като съветникът на руския президент Юрий Ушаков се похвали с пристигаща делегация, водена от Родни Кук - директор на Комисията по изобразителни изкуства към администрацията на Съединените щати.

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"Бих казал, че американците не са участвали на това ниво от около 2017-2018 година", каза Ушаков преди началото на събитието на 3 юни и добави, че Кук ще говори на тематичната сесия на форума "Русия-САЩ: Диалог на културите", която включва и речи на Валери Гергиев, директор на Болшой и Мариинския театър, и на Михаил Пиотровски, генерален директор на Ермитажа.

💪 Russia’s Channel One proudly celebrated the arrival of a live AMERICAN at the St. Petersburg Economic Forum for the first time since 2018



There was just one small detail: almost nobody seems to know who he is. https://t.co/cJKIVvZ4KI pic.twitter.com/ON7ssZBRT1 — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Кук всъщност ръководи Федералната комисия по изящни изкуства на САЩ, която е независима федерална агенция, а не орган на американското правителство, и отговаря за архитектурния облик и естетиката на Вашингтон, федералните сгради, паметници, както и за дизайна на американските монети. Основната ѝ функция е на консултативен орган.

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Марко Рубио: Не мисля, че участват високопоставени длъжностни лица от САЩ

На този фон американският сенатор демократ Дик Дърбин попита Марко Рубио по време на изслушване пред сенатската бюджетна комисия защо САЩ са изпратили „официална делегация на „руския Давос“ на Путин“ предвид войната в Украйна.

„Не знам нищо за делегацията, която отива там. Знам за събитието, знам, че го организират, но не мисля, че в него участват високопоставени длъжностни лица“, отговори държавният секретар.

🤣 The official American at SPIEF turned out to be not so official after all



US Secretary of State Marco Rubio said he knows nothing about the American delegation to the St. Petersburg forum that Kremlin officials had been talking about.



And there was so much hype... https://t.co/yKwf9UvXDU pic.twitter.com/LRaii7HSsd — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

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Дърбин спомена и участието на американския актьор и специален представител на руското външно министерство за руско-американските хуманитарни отношения Стивън Сегал в SPIEF. Рубио потвърди, че познава кинозвездата, но подчерта, че той не представлява правителството на САЩ по никакъв начин.

На същото изслушване топ дипломатът на Щатите обяви, че САЩ очакват скоро да преведат нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара, одобрен отдавна от Конгреса, но досега забавян сериозно: 400 млн. долара за Украйна: След мощните критики от Сената военното министерство на САЩ отпусна забавените пари.