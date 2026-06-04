Бомбени заплахи вдигнаха на крак полицията в София

Сигнали за бомби са били получени на летище "Васил Левски", училища и детски градини в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Служителите действат по установената законова процедура и проверяват всички сигнали.

В сряда също бяха подадени сигнали за бомби в училища в няколко града в страната. Заплахите са довели до леко забавяне на началото на матурите за 4, клас по български език и литература, но не са възпрепятствали нормалното им провеждане, съобщина от Министерството на образованието (МОН). ОЩЕ: Фалшиви бомбени заплахи забавиха началото на матурите за 4. клас в някои училища

В последните дни бяха получени сигнали за бомби в различни училища в страната - Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна.