Песен на Еминем вече е с милиард гледания в YouTube (ВИДЕО)

Изпълнението на американския рапър Еминем "Rap God" достигна 1 милиард гледания в YouTube. Това е третата негова песен, която достига тази граница след "Love The Way You Lie", в която си партнира с Риана, и "Not Afraid".

По-рано тази година рапарът издаде изненадващо албума "Music To Be Murdered By", който е 11-ият студиен албум на Еминем. В него участват също Ед Шийран, Скайлар Грей, Андерсън Пак, Джус Уърлд, Ройс да 5'9'. Предишният албум "Kamikaze" на Еминем също беше пуснат в продажба през 2018 г., без да бъде обявен предварително.