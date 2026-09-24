KHANЪ с два концерта през октомври - Пловдив и Ямбол посрещат българската фолк метъл чета

Българската фолк метъл група KHANЪ се отправя на нов поход с два последователни концерта в Пловдив и Ямбол. Четата ще забие в Града под тепетата на 16 октомври, а ден по-късно - 17 октомври, ще превземе сцената на рок клуб "РОГАЧА" в Ямбол.

В Пловдив концертът ще се състои в бар FABRIC, където KHANЪ ще излязат за самостоятелно шоу. На следващата вечер групата продължава към Ямбол, където ще сподели сцената със SLYCE.

Двата концерта идват след силна 2026 година за KHANЪ, която премина под знака на новия им албум "Битка". В него групата продължава да развива характерното си звучене, в което тежките китари и метъл енергията се срещат с традиционни инструменти като гайда, тамбура, кавал и уд. Сред песните от албума са "Бай Ганьо" и "Огнен меч".

Именно това съчетание между съвременен метъл и балкански фолклор превръща концертите на KHANЪ в своеобразно музикално пътешествие между миналото и настоящето - с тежки китари, фолклорни мелодии и песни, създадени за изпълнение на живо.

За KHANЪ концертната серия продължава и през ноември. На 14 ноември 2026 г. групата ще участва в концерта "Echoes of Balkana" заедно с румънската фолк метъл група E-AN-NA и българската психеделична формация TICKLE THE SAGE.

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