Най-полезни хранителни комбинации с кисело мляко

Купичките с кисело мляко преживяват истински скок в момента, и то не само защото изглеждат добре в Instagram. Те са лесни за приготвяне, засищащи и могат да бъдат персонализирани въз основа на това, от което тялото ви действително се нуждае. От здравето на червата до по-добрия сън, правилните добавки могат да превърнат една обикновена купа кисело мляко във функционално ястие. Точно върху това се фокусират много диетолози сега. Храна, която работи с тялото ви, а не срещу него. Диетологът Дипшика Джайн сподели видеоклип в Instagram, в който разглежда различни комбинации от кисело мляко и как всяка от тях поддържа конкретна здравна цел. Вместо изискани рецепти, тя се фокусира върху прости комбинации, които повечето хора могат да приготвят у дома.

Ето какво сподели тя и защо е важно

1. Кисело мляко с боровинки и какао на прах

Ако често се сблъсквате с възпаление, тази купа е за вас. Джейн обяснява, че добавянето на боровинки и малко какао на прах към киселото мляко може да помогне за намаляване на възпалението. Това е така, защото както плодовете, така и какаото са богати на полифеноли. Тези съединения са известни със своите противовъзпалителни ползи и могат да подкрепят цялостното здраве.

2. Kисело мляко със задушена ябълка

За здравето на червата, Джейн предложи купа кисело мляко, покрито със задушена или варена ябълка. Според нея, сготвените ябълки помагат за подхранването на полезните чревни бактерии. Това подобрява чревния микробиом и подпомага храносмилането. Това е чудесен вариант, ако суровите плодове не са подходящи за стомаха ви.

3. Кисело мляко с киви и тиквени семки

Имате проблеми със съня? Тази комбинация може да помогне. Джейн споделя, че кивито може да подпомогне производството на триптофан, който играе роля в съня. Тиквените семки, от друга страна, са богати на магнезий. Заедно те могат да ви помогнат да спите по-добре и да се чувствате по-спокойни през нощта.

4. Гръцко кисело мляко с ленено прах, тиквени семки и тъмен шоколад

За менструалното здраве тази купа се откроява. Джейн обяснява, че добавянето на ленен прах, тиквени семки и парче тъмен шоколад към гръцко кисело мляко може да помогне за балансиране на хормоните. То може да поддържа нивата на естроген и също така да помогне за намаляване на спазмите при ПМС.

Това, което прави тези идеи освежаващи, е тяхната простота. Както показва Джейн, не са ви необходими сложни диети. Малките, обмислени хранителни избори могат да подкрепят възпаленията, здравето на червата, съня и хормоналния баланс по много практичен начин.

