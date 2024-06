Преди първия концерт на Емели Санде в България: Кои личности я вдъхновяват?

На 26 години Емели Санде подобрява рекорда на The Beatles за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми. Нейният дебютен албум "Our Version Of Events" е в класацията 63 седмици. Дотогава най-дълго време в топ 10 е бил албумът на The Beatles "Please Please Me" - 62 седмици през 1964 г.

37-годишната Санде има издадени 5 студийни албума. Последният е "How Were We to Know" от 2023 г. Нейният шеметен музикален успех в световен мащаб измества фокуса от това какво още е Емели Санде, а тя е с диплом по клинична медицина, специалност неврохирургия и това образование се оказва не по-маловажно от желанието ѝ да се занимава с музика. Санде е била и ректор на университета в Съдърланд е периода 2019-2022.

Артистите, които вдъхновяват Емели Санде

Тя признава, че има много хора, които са я вдъхновявали. Една от тях е Фрида Кало с нейната борбеност и с възможността да превръща болката в изкуство. Емели дотолкова е повлияна от личността ѝ, че дори си татуира автопрортрет на художничката.

Другата знакова фигура в живота на Санде е Нина Симон. Първата ѝ среща с нея е на 8 години, когато я чува да изпълнява песента "Why", след убийството на Мартин Лутър Кинг–младши. Гласът ѝ, тъжните и вдъхновявящи текстове са основополагащи за бъдещата музикална кариера на Санде. По-късно тя споделя: "Когато слушам комерсиални неща, просто си мисля – не сте ли чували Нина Симон, не сте ли чували как трябва да бъде написана една песен?". За Емили Санде творчеството показва артиста от всичките му страни и за да бъде истинско, музиката трябва да е свързана с най-съкровената лирика, извираща от душата.

Емели Санде ще изнесе своя първи концерт пред българска публика на 10 юли 2024 г. в Зала 1 на НДК по покана на "Жокер медиа".

