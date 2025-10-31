"Rathlin from a Distance | The Liquid Hour" - новият албум на Ян Тиерсен между съзерцанието и бунта

След като прекара 2023 година, обикаляйки света по море със своята лодка Ninnog, Ян Тиерсен, един от най-влиятелните и иновативни музиканти на нашето време, продължава своята мисия да руши граници и да преоткрива смисъла на изкуството с новия си двоен албум "Rathlin from a Distance | The Liquid Hour". На 2 март 2026 г. Тиерсен ще изнесе първия си клубен концерт в България, в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Fest. Публиката ще има възможност да преживее на живо уникалното му соло изпълнение за пиано и електроникa, интимно, експериментално и дълбоко емоционално преживяване.

Албумът, високо оценен от международната критика, е смел и многопластов експеримент, който комбинира осем интроспективни пиеси за пиано и пет експресивни електронни композиции.

Още: Музиката на легендарния Ленард Коен идва в София през юни 2026 г.

"Rathlin from a Distance" е съзерцателен и интимен пиано албум, който изследва темите за идентичността и уязвимостта. "The Liquid Hour" е експлозивен и динамичен електронен манифест, който призовава към пробуждане и съпротива срещу системите, които ни ограничават.

Сред композициите, които се открояват, са "Rathlin from a Distance" – нежна медитация върху идентичността, подчертаваща изключителното пиано майсторство на Тиерсен, "Ninnog at Sea" – електронен химн, вдъхновен от пътуванията му из океана, "Arne" – хипнотичен звуков пейзаж с ефирните вокали на QUINQUIS и "Caledonian Canal" – минималистична пиано пиеса, изпълнена със спокойна сила.

Парчето "Caledonian Canal" е придружено от впечатляващо видео, заснето сред ледовете на Monacobreen Glacier в архипелага Шпицберген по време на амбициозното му арктическо турне.

Новият етап от турнето на Тиерсен вече премина през разпродадено шоу в Barbican (Лондон), участие на фестивала Glastonbury, съвместен концерт с AURORA при блокадата на петролна рафинерия в Норвегия, както и серия от изпълнения из Арктика. През есента и зимата на 2025 г. той ще продължи турнето си в Европа, с дати в Берлин, на фестивала Le Rockomotives във Вандом, на Celtic Connections в Глазгоу, както и с новообявени концерти във Великобритания и Ирландия.

За Тиерсен това турне е не просто концертна обиколка, а манифест.

"Нашето турне е повече от музика, това е начин да преосмислим ролята на изкуството в свят, изправен пред климатичен колапс. Норвегия, страна, която балансира между петролната индустрия и прогресивните си идеали, се превърна в идеалния контекст за това изследване. От философията на Арне Нес до суровата реалност на Шпицберген, където климатичните промени са най-осезаеми, ние се вдъхновяваме да настояваме за радикално действие. Това не е традиционно турне. Свирим в нетипични пространства, понякога безплатно, защото вярваме, че музиката не трябва да се върти около печалбата. Капиталистическите норми на турнетата трябва да изчезнат, вместо това, ние се фокусираме върху устойчивост и човешка свързаност. Искаме да докажем, че е възможен друг свят, в който креативността процъфтява без експлоатация."

Още: Пионерите на пустинния блус Tinariwen се завръщат в България с концерт през 2026 г.

"Rathlin from a Distance | The Liquid Hour" обединява размисъл и революция, тишина и буря, лична уязвимост и колективна сила. В него Тиерсен продължава да разширява границите на музиката, превръщайки я не само в изкуство, но и в средство за осъзнатост и промяна.

Първият клубен концерт на Yann Tiersen в България ще се състои на 2 март в Sofia Live Club, като част от световното турне в подкрепа на новия му албум.

Билети за събитието могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com и мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 18.30ч.

Начало: 20ч.