Очаквайте „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“

На трети ноември се дава началото на петото издание на националната инициатива на МУЗИКАУТОР за създаване и даряване на училищни химни

На 3 ноември 2025 г. от 11:00 ч. на сцена „Централни хали“ ще бъде открито петото издание на националната инициатива „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“, организирана от МУЗИКАУТОР – сдружението на българските автори на музика, текст, аранжимент и музикални издатели.

„Светилник“ е национална творческа и партньорска програма на МУЗИКАУТОР, която насърчава творчеството, взаимодействието, образованието, уважението, културата и любовта към българския език. В рамките на инициативата българската авторска общност създава на конкурсен принцип и дарява на училищата оригинални училищни химни.

Чрез силата на музиката ученици, учители, родители, творци, образователни институции и обществени медии се обединяват, изграждайки общи ценности и нови перспективи за развитие на нашето общество.

От своето създаване „Светилник“ се превърна в една от най-вдъхновяващите културно-образователни инициативи у нас. За четири години програмата е дарила 31 училища от 12 български града с техни собствени химни, обединявайки над 26 000 ученици и близо 2000 учители около посланията на музиката, общността и споделените ценности.

В откриването на петото издание ще участват Иван Димитров – изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР, който ще разкаже накратко за смисъла на инициативата и обновения регламент тази година. В представянето на новото издание ще вземат участие: Хайгашод Агасян - член на МУЗИКАУТОР и един от членовете на авторските екипи в предишните издания, Минко Ламбов – композитор с разнообразно творчество и активен член на сдружението и автор на химни колеги, директорите на софийските училища 79 СУ „Индира Ганди“, 17 СУ „Дамян Груев“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, а децата от 79-то СУ „Индира Ганди“ ще изпълнят своя химн „Училище мечта“.

В събитието ще участват представители на партньорските институции, сред които съмишленици от Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), Българска телеграфна агенция (БТА), Българско национално радио (БНР), Българска национална телевизия (БНТ) , както и автори, училищни директори и преподаватели от вече включените в инициативата училища.

За петото издание на „Светилник“:

Новият цикъл на инициативата ще започне с първи етап – кандидатстване на училища на областен принцип. Очаквайте новите градове и областите, от които училищата могат да кандидатстват, да се обявят на 3 ноември 2025 г.

Кандидатстването на училищата в тазгодишното издание приключва на 17 октомври 2025 г. След това предстои втори етап – конкурс за творчески екипи от авторската общност на МУЗИКАУТОР. Творческите екипи се състоят обичайно от двама или трима автори – текст, музика и аранжимент.

След като химните са избрани от училищата, следва професионален звукозапис, както и заснемане на видеоклипове към тях от студентите от магистърския клас „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ.

Петото издание преминава под надслова „Че какво без песен е светът“ – послание, вдъхновено от поезията на Дамян Дамянов, което подчертава силата на музиката да свързва хората и да изгражда мостове между нас.

„Времена, приятелства минават.

Пътища се срещат и делят.

Но добре, че песните остават!

Че какво без песен е светът!“

Химните, създадени от български автори и композитори, не просто звучат по време на училищни празници – те се превръщат в символ на принадлежност, сътрудничество и вдъхновение за цяло поколение деца и преподаватели.