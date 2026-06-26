Обявиха графика за дългоочаквания концерт на Duran Duran в София

На 1 юли 2026 г. Duran Duran превземат Арена 8888! Остават броени дни до дългоочакваното шоу, което ще се състои по покана на Sofia Music Enterprises. Групата пристига в София в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно.

Това е повече от концерт. Това е нощ за споделени тайни на дансинга. Саундтрак за тихи разговори преди светлините да се включат. Вечер, която няма да забравим!

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График за концерта

Ето и график:

18:30 – Отваряне на вратите

18:30 – DJ N:Mode

20:30 – Duran Duran

22:00 – Очакван край на шоуто

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ВАЖНО! Достъпът до залата ще се осъществява по следния начин:

FRONT OF STAGE – вход А0

STANDING – вход В0

Трибуни – Вход В1

Билети за концерта на Duran Duran на 1 юли 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на залата в деня на концерта.