Земетресение люшна Северна Македония

Земетресение с локален магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е било регистрирано в района на Тетово-Гостивар. Трусът е отчетен снощи в 00:06 часа местно време, съобщи македонското издание press24.mk, позововайки се на Сеизмологичната обсерватория към Факултета по природни науки и математика в Скопие. Според актуалните данни земетресението е усетено в Гостивар, Тетово и околностите с интензитет от III степен по Европейската макросеизмична скала.

Последните земетресения в региона

Припомняме, че на 23 юни земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разтърси северната част на Евия рано във вторник сутринта.

Трусът е регистриран в 6:55 ч. местно време, като епицентърът му е разположен на шест километра северозападно от село Прокопио. Дълбочината на труса се оценява на 15,2 километра.

Ден преди това земетресение с предварителен магнитуд 4,2 е регистрирано в понеделник близо до необитаемите островчета Строфадес край западна Гърция.

Атинският геодинамичен институт съобщи, че подводното земетресение е имало епицентър на 59 километра западно от островчетата и е станало в 6:30 ч. сутринта на дълбочина 7,8 километра. Разположени югозападно от Закинтос в Йонийско море, и двата острова Строфадес са необитаеми и имат важни популации на птици. Впечатляващ укрепен манастир от 13-ти век, който се намира на по-големия от двата острова, е претърпял значителни щети от земетресение през последните десетилетия. Няма незабавни съобщения дали е бил засегнат от земетресението в понеделник, съобщи още гръцкото издание. Гърция се намира в един от най-земетръсните райони в света.

На 14 юни 2026 г. земетресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер бе регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция. Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. ОЩЕ: Земетресение пак разлюля в Гърция: Ето къде го усетиха