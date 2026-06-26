Сиан Еванс от Kosheen: Най-голямото ми предизвикателство беше да бъда жена и самотна майка

В разгара на лятото - на 6 август в София в "Маймунарника" и на 7 август на Античния театър в Пловдив, електронните легенди Kosheen ще изнесат специални концерти за своите фенове в България. А те знаят добре, че публиката у нас ги обича и винаги ги чака с отворени сърца. Ще си припомним защо и до днес знаем техните парчета наизуст и ще усетим неповторимото им присъствие, с което са известни.

Фотограф: Vikki Erdos

В следващите редове ще прочетете откровен разговор с вокалистката на Kosheen - Сиан Еванс, която ни сподели какво е усещането ѝ, когато пее пред българската публика, как се е развила музиката на групата през годините и кои са били най-големите ѝ творчески и житейски предизвикателства по пътя.

А ако случайно все още не сте се сдобили с билети за концертите на Kosheen в София и в Пловдив на 6 и 7 август, можете да го направите онлайн в мрежата на Eventim.bg.

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Фотограф: Yagub Allahvediyev

Сиан, започваме с това, че на 6 и 7 август ви очакваме в България. Феновете ви у нас нямат търпение за тези срещи.

Много съм благодарна на българските фенове за тяхната лоялност и енергия! Всяко шоу, което съм изнасяла в България, е било посрещнато с невероятен обмен на енергия. Винаги се вълнувам да свиря за вас и нямам търпение да се върна през август за 2 концерта – на 6 август в София и на 7 август в Пловдив. Ще се видим там!

Кога започнахте да пишете и да създавате музика и кои бяха първите ви вдъхновения? Как тези ранни влияния се отразяват в днешния звук на Kosheen?

Мисля, че започнах да пиша, когато бях съвсем малка. Слушах The Carpenters, Джони Мичъл и Карли Саймън и като романтична тийнейджърка исках да създавам истории като тези, които слушах. Те създаваха такива пейзажи и такива истории в песните си, места, в които можех да избягам. Това е нещо, което съм правила естествено с всички песни, които съм написала, надявайки се да създам среда и атмосфера, в която слушателите ми да могат да се потопят.

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Кои бяха най-големите ви творчески предизвикателства в началото на кариерата ви и как се промениха те през годините, особено след успеха на ранните ви хитове "Hide U" и "Catch" от албума "Resist"?

Предполагам, че най-голямото ми предизвикателство беше да бъда жена и самотна майка. Успехът на Kosheen създаде толкова проблеми, колкото и реши, като ме откъсна от малкия ми син, но ни осигури начин на живот, който иначе не бихме имали. Има много неща, които бих направила по друг начин, но съм вечно благодарна за него и за този живот, който ни е даден.

Ако не беше музиката, какво мислите, че бихте правили днес?

Това е въпрос, на който е невъзможно да се отговори. Не си спомням време, в което музиката да не е била в центъра на живота ми. Тя е била моят фокус, моята терапия и моето спасително въже. Предадох я на сина си и на безброй млади хора, с които съм работила в младежките програми във Великобритания, и се надявам, че съм повлияла на много хора с музиката, която съм създала и изпълнявала. Дължа всичко на моя дядо, който ми подари музиката, и на семейството ми, което ми позволи да се занимавам с нея!

Как изглежда един типичен ден за вас – имате ли рутина?

Е, както се случи. Ставам много рано с кучетата си, а след това си взимам кафето обратно в леглото, за да ползвам Duolingo и да проверя имейлите си. След това разхождам кучетата си сред природата, като в момента слушам песните, които пиша. Това ме подготвя за деня.

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Фотограф: Yagub Allahvediyev

Когато погледнете назад към кариерата си – от ранните си хитове до по-новите си проекти – как виждате еволюцията на звука на Kosheen?

Към края на работата по четвъртия албум оригиналният състав на Kosheen започна да губи връзка помежду си и с музиката, която искахме да правим. Чувствах се изтеглена в посока, с която не бях запозната, и отношенията ни започнаха да се разпадат. Вярвам, че сега съм се свързала отново с духа на Kosheen и съм обратно на мястото, където мога да продължа тази история и да продължа оттам, където спряхме.

Кой е най-ценният съвет, който сте получили като артист?

Бях наставлявана и ръководена от едни от най-великите артисти, техници и изпълнители на нашето време. Бях толкова желаеща да се уча и да давам най-доброто от себе си на моята публика, на която съм толкова благодарна. Няма две еднакви представления. Моята работа е да се уверя, че всички си тръгват доволни и окрилени – това включва и мен, и групата!