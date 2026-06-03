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Когато една легенда среща друга: Кой е "вечното вдъхновение" на Тейлър Суифт? (СНИМКА)

03 юни 2026, 13:00 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато една легенда среща друга: Кой е "вечното вдъхновение" на Тейлър Суифт? (СНИМКА)

Поп иконата Тейлър Суифт е най-големият фен на легендарния Пол Маккартни. 36-годишната звезда сподели отново публикация в Instagram на обичания музикант във вторник, 2 юни, по повод новия му албум "The Boys of Dungeon Lane". Заедно с публикацията изпълнителката на "Blank Space" нарече Маккартни "вечен и изключителен артист" и каза, че "винаги се вдъхновява"от него, информира "People".

Постът на Суифт дойде след като бившият член на The Beatles сравни нейната слава и нивото ѝ на успех с световния феномен на Бийтълмания. Той сподели мнението си за кариерата на американската певица до момента и призна, че вижда "паралел" между Тейлър и неговата група, тъй като тя е постигнала ниво на слава, сравнимо с истерията около "великолепната четворка" в средата на 60-те години.

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Маккартни среща Тейлър Суифт на парти, организирано от съпругата му Нанси Шевъл и дъщеря му - модният дизайнер Стела Маккартни, на което присъствали и други поп звезди като Били Айлиш, Оливия Родриго и Сабрина Карпентър.

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Още една сбъдната мечта

След дни на спекулации онлайн, Тейлър Суифт обяви издаването на нова оригинална песен за анимационния филм "Играта на играчките 5".

Озаглавена "I Knew It, I Knew You", сингълът ще бъде издаден на 5 юни, като CD версии ще могат да се поръчат предварително от уебсайта на Суифт. Ще има три варианта, всеки с различни версии на песента: пиано версия, акустична версия и оригинал.

Слуховете за участието на Суифт във филма започнаха да се разпространяват миналата седмица, след като фенове забелязаха билборди, които изписваха инициалите "TS" в характерния блоков жълт шрифт на "Играта на играчките". Плакатите се появиха в Лос Анджелис, Чикаго, Далас, Сан Франциско, Торонто, Мексико Сити и Лондон.

"Винаги съм мечтала да пиша за тези герои, които обичам откакто бях 5-годишно дете и гледах първия филм "Играта на играчки", добави Суифт. "Веднага се влюбих в продължението, когато имах късмета да го видя в ранна фаза, и написах песента веднага щом се прибрах след прожекцията. Понякога просто знаеш, нали?"

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Суифт е написала песента заедно с дългогодишния си сътрудник Джак Антоноф, според прессъобщение. "I Knew It, I Knew You" ще отбележи завръщането на Суифт към кънтри жанра и е вдъхновена от Джеси — каубойката от филма.

Сингълът ще бъде първата нова музика на Суифт след издаването на рекордния ѝ албум The Life of a Showgirl през октомври 2025 г. През април тя пусна видео към сингъла "Elizabeth Taylor", съставено от архивни кадри на легендарната актриса, припомнят от "The Guardian".

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Пол Маккартни Тейлър Суифт музика
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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