Slipknot обявиха нов албум само ден преди концерта им в България (ВИДЕО)

Американските метъл гиганти Slipknot обявиха нов албум и то часове преди първото си гостуване в България за фестивала "Hills of Rock" в Пловдив.

Алабумът по традиция ще бъде изаден през "Roadrunner Records" и ще носи загадъчното име "The End, So Far". Той ще съдържа 12 песни, като две от тях вече са известни: пуснатият снощи сингъл "The Dying Song (Time to Sing)" и парчето "The Chapelton Rag", което се появи миналата година като изненадващ сингъл.

Припомняме, че последният албум на групата "We Are Not Your Kind" завладя феновете по цял свят, като оглави класациите в много държави с тежкото си звучене и връщането към корените на бандата.

Тази вечер Slipknot ще изнесат първото си шоу от европейското си турне, а утре е концертът им пред българските фенове, които от години чакат своите любимци.