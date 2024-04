Стотици световни изпълнители на бунт срещу изкуствения интелект (ВИДЕО)

В отворено писмо, инициирано от организацията с нестопанска цел Artist Rights Alliance, известни имена от музикалния бизнес призовават "разработчиците на изкуствен интелект, технологичните компании, платформите и цифровите музикални услуги да "прекратят използването на изкуствен интелект за нарушаване и обезценяване на правата на хората на изкуството". Писмото беше публикувано във вторник (2 април) от ръководената от артистите образователна и застъпническа организация.

200+ artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists. AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art. https://t.co/AaxboN5CEX pic.twitter.com/CPBeRX46td

Изявлението на творците подчертава как изкуственият интелект е напът да промени творческите индустрии - и цялата икономика на САЩ - по фундаментални начини, които все още не са достатъчно добре разбрани, дори когато технологията се развива с бързи крачки и възможностите ѝ нарастват.

В писмото се изтъкват заплахите от ИИ, включително deep fake и клонирането на гласове, както и "безотговорните употреби на ИИ", като например използването на звука от ИИ за намаляване на авторските възнаграждения на артистите и използването на музикални произведения от разработчици на ИИ без разрешение за обучение и създаване на имитатори на ИИ.

"Вярваме, че когато се използва отговорно, ИИ има огромен потенциал за развитие на човешката креативност и по начин, който позволява разработването и развитието на нови и вълнуващи преживявания за музикалните фенове навсякъде", се казва в писмото. "Трябва да се предпазим от хищническото използване на изкуствен интелект за кражба на гласове и образи на професионални артисти, за нарушаване на правата на творците и за унищожаване на музикалната екосистема", се казва още в писмото.

Left unchecked, Al will set in motion a race to the bottom that will degrade the value of our work and prevent us from being fairly compensated for it. This assault on human creativity must be stopped. Join the movement: https://t.co/JZYqmezk4U pic.twitter.com/fcCxNsAFuz