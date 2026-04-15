Световнопризнатото сопрано Ина Кънчева представя сингъла "Месечинко" (ВИДЕО)

Българското сопрано Ина Кънчева, световнопризната певица, артист и продуцент, представя своя нов проект – сингълa "Месечинко" с видеоклип в официалния YouTube канал на изпълнителката. Негов режисьор е Георги Манов от Clamer Production Studio, който стои зад едни от най-смелите инди видеа в новата българска музика. Пилотен сингъл от предстоящия първи авторски албум на Ина Кънчева, музиката на "Месечинко" е на Димитър Петков, а текстът - на родопската фолклорна традиция.

Красива мантра за несбъдната любов, песента е изпята от Ина със съвременния аранжимент на Кито Гато (Quito Gato), аржентински композитор, диригент и инструменталист с международна кариера в джаза, класическата, фолклорна и латино музика.

Снимка: Ina Kancheva/Facebook

Видеото към "Месечинко" е заснето в село Рибново и пресъздава древния ритуал "Гелина", символизиращ прехода на девойката в омъжена жена: лицето на булката се покрива с бяла основа и се украсява с пайети в сложни геометрични фигури, символизиращи чистота и ново начало.

Облечена в традиционни дрехи, булката се извежда пред гостите със затворени очи, докато младоженецът не "откупи" нейния поглед. В края на ритуала украсата се сваля като знак за встъпването на девойката в новия ѝ социален статус.

Продуценти на "Месечинко", както и на целия бъдещ албум, са Ина Кънчева и Кито Гато. Албумът ще включва 16 песни в уърлд аранжименти от различни европейски градове - спирки на култовия Ориент Експрес в различни периоди от неговата история: Лондон, Париж, Венеция, Прага, Виена, Берлин, Будапеща, Букурещ, Атина, Истанбул и, разбира се - София.

"Месечинко" е българската спирка във въображаемото музикално пътешествие от предстоящия албум на Ина Кънчева, която споделя, че той е замислен като музикално пътешествие във времето и пространството, вдъхновено от образа на легендарния влак Ориент Експрес - символ на преход, срещи и културни пресечни точки.

"Едно вълнуващо пътешествие, което се превръща в обмен на идентичност на фона на универсалния език - музиката." - допълва певицата, която е част от световната музикална сцена с уникалното съчетание на класическо оперно изпълнение и експериментални музикални формати.

Със сингъла "Месечинко" тя продължава да изследва идентичността, трансформацията и непознатите граници на музиката. В създаването на песента по български фолклорен мотив участва забележителен екип от световни музиканти и български кинематографи:

Музика: Димитър Петков

Аранжимент: Кито Гато (Quito Gato)

Китари: Кито Гато

Канун: Хакан Гюнгьор (Hakan Güngör)

Перкусии: Давид Майорал (David Mayoral)

Гръцка лира: Сократис Синопулос (Sokratis Sinopoulos)

Акордеон: Венсан Пейрани (Vincent Peirani)

Кавал: Хуан Улибари (Juan Ullibarri)

Цигулка: Маргерита Пупулин (Margherita Pupulin)

Виолончело: Марко Фрецато (Marco Frezzato)

Контрабас: Димитър Карамфилов

Режисьор на видеоклипа: Георги Манов

Оператор: Красимир Андонов

Стилисти: Кристина Симидчийска и Пола Попова

Продукция: Clamer Production Studio

За Ина Кънчева

Ина Кънчева е многостранен артист, който повежда слушателите си в необикновени музикални пътешествия. Чувствайки се еднакво комфортно в операта, джаза, френския шансон и музиката от цял свят, драматичният колоратурен сопран на Ина Кънчева и изразителната ѝ виртуозност вдъхват нов живот на всяко нейно изпълнение. Като динамичен културен предприемач, тя създава музикални фестивали, подкрепя новоизгряващи таланти и издава високо оценени записи, сред които и албумът "Полин Виардо". Чрез своето изкуство и менторство, Ина кани публиката и младите музиканти да изследват света на музиката с любопитство и удивление. Тя е изпълнявала главни роли в Ковънт Гардън, Ла Скала и Кралската датска опера, както и на големи международни фестивали, сътрудничейки си с диригенти като сър Невил Маринер, Лорин Маазел, Владимир Юровски и др., предлагайки на публиката преживявания, които са едновременно познати и освежаващо нови.