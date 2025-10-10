Войната в Украйна:

No Аngels се завръщат с нова песен (ЧУЙТЕ Я)

10 октомври 2025, 15:52 часа 219 прочитания 0 коментара
No Аngels се завръщат с нова песен (ЧУЙТЕ Я)

Поп групата No Angels се завръща. Новата ѝ песен "I Still Believe" има за цел да изпрати послание за надежда и да привлече вниманието към положението на децата по света. Това е първата нова песен на женската банда от 2021 г. насам.

Какво споделиха от групата

„В днешно време е невъзможно да се игнорират ужасните събития, които се случват по света, било то в Газа, Украйна или някъде другаде. Децата навсякъде страдат безмерно“, каза Санди Мьолинг, една от певиците в състава и добави: „Не бива да си затваряме очите за това.“

С песента обаче музикантите искат да изпратят послание и да кажат, че все още има надежда. „Надявам се, че песента ще утеши хората, ще им даде сила и ще ги накара да се чувстват разбрани“, допълни нейната колежката от групата Надя Бенайса, цитирана от „Шпигел“.

Работата по песента върна изпълнителките към емоционалното им начало. „Чувствахме се сякаш преди 25 години с "Daylight in Your Eyes". Всяка от нас може силно да се идентифицира с песента“, каза певицата Люси Дяковска.

No Angels се появиха за пръв път на шоуто за таланти Popstars през 2000 г. С "Daylight in Your Eyes" те постигнаха първия си голям хит и се превърнаха в може би най-успешната женска група в Германия, пояснява още немското издание.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
No Angels Люси Дяковска информация 2025
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес