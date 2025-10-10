Войната в Украйна:

Легендарните Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

10 октомври 2025, 16:16 часа 337 прочитания 0 коментара
Легендите на рока от Шефилд Def Leppard бяха удостоени с 2824-aта звезда на Алеята на славата в Холивуд на церемония, проведена в четвъртък, 9 октомври. Джо Елиът, Фил Колън, Рик Савидж, Вивиан Кембъл и Рик Алън присъстваха на церемонията по откриването на звездата, на която специални гости бяха фронтменът на Bon Jovi Джон Бон Джови и Брус Резникоф, президент и главен изпълнителен директор на Universal Music Enterprises. Звездата на Def Leppard се намира на 1750 N. Vine Street в Холивуд, точно пред емблематичната сграда на Capitol Records.

Снимка: Getty Images

В речта си Джо Елиът спомена основателя и китарист Пит Уилис и покойния Стив Кларк, който почина на 30-годишна възраст през 1991 г. "В добра компания ли сме или какво?" възкликна Джо. "Така че от името на всички нас тук, включително Пит Уилис и покойния велик Стив Кларк, всички ние казваме на всеки един от вас, на нашите семейства, особено на нашите родители, които ни помогнаха да стигнем дотук, и просто на нашите невероятни, любящи фенове, две думи – благодаря ви."

Словото на Джон Бон Джоуви

Джон Бон Джови също си спомни първата си среща с Def Leppard преди почти четири десетилетия, през 1986 г. "Веднага се сближихме. Да излизам с Джо и момчетата беше като да излизам с моята собствена група, но с различен акцент", каза вокалистът на Bon Jovi. "Останахме в контакт и докато те записваха "Hysteria", а ние записвахме "New Jersey", беше ерата на MTV, която наричаме "Златната треска". Имаше много дълги нощи в различни градове след концертите ни, много празненства, забавни моменти и смях, а дори и разбитите сърца и загубите. Има някои неща, които можеш да споделиш с брат от другата страна на океана, които и двамата разбирате."

Снимка: Getty Images

Ана Мартинес, продуцент на Алеята на славата, каза: "Холивудската търговска камара с гордост приветства Def Leppard в Холивудската алея на славата. Def Leppard са си заслужили постоянното място не само в историята на музиката, но и на един от най-известните тротоари в света."

Def Leppard ще предприеме шестдневно турне в Обединеното кралство през юни и юли 2026 г., като ще посети Белфаст, Глазгоу, Шефилд, Лондон, Бирмингам и Манчестър. Extreme, които слушахме на живо в Пловдив по време на фестивала Hills of Rock тази година, са специални гости на всички дати.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Алея на славата Def Leppard
