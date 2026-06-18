Трио Владигерови и Мария Павлова: Магията на френския шансон оживява на "Софийски музикални седмици"

В петък вечер на 19 юни от 19:00 часа в Камерна зала "България" Международният фестивал "Софийски музикални седмици" кани публиката на едно от най-изящните и поетични събития в своята програма – концерта "Après un rêve (След съня) – Уви, пробуждането пак е неизбежно…".

Вечерта е посветена на красотата на френската музикална традиция – свят на фина чувствителност, романтика, носталгия и артистична елегантност. Подбраната програма ще отведе слушателите в атмосферата на парижките салони и концертни сцени, където музиката разказва истории за любовта, мечтите и спомените.

Още: Легендите на британския поп KULA SHAKER идват в София за ексклузивно шоу през ноември

Главен герой на концерта е сопраното Мария Павлова – една от ярките представителки на младото поколение български оперни изпълнители. Завършила Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в класа на проф. д-р Велизара Караянкова, тя е солист на Държавна опера – Варна, а от сезон 2024/2025 е част от солистичния състав на Софийската опера и балет. Нейният богат сценичен опит и изразителен артистизъм я превръщат в едно от обещаващите имена на българската оперна сцена. Обичаните музиканти на сцената са Трио Владигерови – Екатерина, Александър и Константин Владигерови, представители на прочутата музикална фамилия Владигерови. Възпитаници на музикалните академии в София и Виена, те повече от две десетилетия развиват успешна международна кариера и се утвърждават като едни от най-оригиналните български ансамбли, съчетаващи класика, джаз, балкански фолклор и импровизация. Техният неподражаем стил и сценична енергия превръщат всеки концерт в уникално преживяване.

В програмата ще прозвучат произведения на Габриел Форе, Клод Дебюси, Франсис Пуленк, Ерик Сати, Дариус Мийо, Жермен Тайефер, Жозеф Козма, Мишел Льогран, Шарл Азнавур, Ришар Галиано и Марио Станчев. Музикалният подбор проследява развитието на френската песен и шансон – от изтънчената художествена песен до популярната музика на ХХ век.

"Après un rêve" е повече от концерт – това е музикално пътешествие в света на френската душевност, където границите между класика, поезия и шансон се размиват, а всяка мелодия оставя след себе си усещането за красив сън, от който не ни се иска да се събудим.

Още: Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в зала "България" на 16 юли

Концертът е част от програмата на 57-ото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици" – най-старият музикален фестивал в София и едно от най-престижните събития в културния календар на България. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети ще откриете на касите на зала "България" и в електронната мрежа.