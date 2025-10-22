Ricchi e Poveri с емоционален поздрав и покана за концерта им във Варна (ВИДЕО)

Остава по-малко от месец до концерта на любимите ни RICCHI E POVERI! Музикалните легенди и любимци на няколко поколения меломани ще изнесат концерт в зала "Конгресна" на Дворец на Културата и Спорта в морската ни столица на 22 ноември, а събитието е организирано от BGTSC. По този повод италианските чаровници се обърнаха към родните меломани с кратко приветствие.

Изпълнители със световна слава и носители на множество признания, с мегахитове като "Sarà perche ti amo", "Che sarà", "Made in Italy", "Se m’innamoro", "Mamma Maria", "La prima cosa bella", "Voulez-vous danser", "Ma non tutto la vita" и много други. Това са най-често присъстващите в световните музикални класации, сензационните RICCHI E POVERI.

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg.

За Ricchi e Poveri

Звездният път на Анджело и Анджела като RICCHI E POVERI започва в Генуа през далечната 1968 година и в момента продължават да са суперзвезди, сияещи на сцената.

Концертът, който предстои във Варна, ще бъде увлекателно тържество, проследяващо над 55-годишната кариера на групата, в което историиите се преплитат със съвременността, чрез репертоар от големите им хитове и до последния от миналата година "Ma non tutta la vita".

По време на турнето тази година и досега Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас, Алфредо Биондо на клавишни и Джанпаоло Ноче на барабани.

RICCHI E POVERI са най-популярната световнопризната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност и сред възрастовата група между 18 и 34 години. За изненада на всички. "Ma non tutta la vita" влезе в Топ 10 в Италия в Spotify, Amazon Music и iTunes, потвърждавайки, че е сред най-слушаните песни в Италия на всички основни дигитални платформи за 2024 година. След като многократно надхвърлят прага от 8 милиона месечни слушатели в Spotify, те все още са италианските артисти с най-много месечни слушатели на платформата.

Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно RICCHI E POVERI и вечните им хитове! Събота, 22 ноември, ДКС - Варна с начало в 20.00 часа!

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.