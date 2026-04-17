Армия от български рапъри се присъединява към концерта на Redman в София

Imera, MD Beddah, NRG_D, IMP, Sr. Martini и Gerata ще излязат на сцената на клуб Joy Station на 14 май за да взривят българските рап фенове преди там да се качи Redman и тотално да ги разгроми.

С кого ще бъде на една сцена

Имера е част от групата 5 o'clock - разнообразен артист с над 10 години опит, който има сериозни класики зад гърба си и току що издаден нов албум. Със сериозно ухо към детайла, натурален флоу, хъс и уникални писателски умения - Имера е активна част от българската рап сцена. Винаги има много присъствие на живо с отличаващите си изразни средства и директни пънчове.

NRG_D (New Relation Generation Dub) е една от водещите фигури на българската реге сцена. Стилът му майсторски съчетава класически roots и dub с елементи на ska и dancehall, като запазва автентичното реге звучене и го обогатява с дълбоки, смислени текстове. Посланията в музиката му носят силен заряд и често докосват важни теми.

IMP и Sr. Martini, представящи Roof Rhymez Studio са артисти, за които идеите под шапката на твърдото улично звучене и смисъла в лириките са важни. Тяхното творчество се характеризира с ясни и конкретни послания, социална ангажираност и засягане на общочовешки проблеми. Алтернативната рап музика, която изисква повече размисъл и внимание при слушане е нещото, което ги отличава. Зад гърба си имат доста години на сцената и в бг хип хоп културата...и все още имат какво да ви кажат.

MD Beddah не излиза на сцената, за да се хареса. Излиза, за да разтърси. Лириките му не са за фон - те са зов за пробуждане. Слово, изковано от лични битки, истини, които режат през шума, и присъствие, което не може да бъде имитирано. Това не е просто хип-хоп. Това е гласът на поколение, което се събужда.

Gerata е от тези артисти, които не чакат покана на сцената – той я гради и организира, отваряйки вратите за всички, които горят със същия пламък. Зад микрофона е суров, неподправен и зареден с енергия, която моментално наелектризира, удря в гърдите и свързва хората. Създател на Goloka Wear и Goloka Fest, той превръща хип-хопа в истинско движение – живо, естествено и обединяващо.

Зад пулта застава DJ Sparta - топ селектор който знае как да раздвижи публиката! В селекцията му винаги присъстват имена от родната хип хоп сцена.

Билети за шоуто на Redman и компания могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на sme.bilet.bg и eventim.bg на цени от:

- 40 € за правостоящи

- 45 € в деня на концерта

- 55 € за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител