"Заваля": Силен дебют на Дария Томова в българската музика (ВИДЕО)

Младата певица Дария Томова прави първа голяма стъпка в българската музика с дебютния сингъл "Заваля". 19-годишната изпълнителка споделя, че това е песен, в която личната изповед се превръща в изкуство, а женската чувствителност – в сила. Въпреки младостта и дебюта си, Дария Томова впечатлява с характер и зрялост, които очертават перспектива за силно и дълго сценично присъствие.

Коя е Дария Томова

Историята на Дария започва далеч от микрофона – в залата по художествена гимнастика. Като част от спортен клуб "Тракия" тя посвещава детството си на спорта, докато не решава да обърне живота си в нова посока. Музиката я призовава и тя откликва, постъпвайки в НУМТИ "Добрин Петков". "От гимнастиката взех дисциплината, сериозността и отговорността – качества, които сега ми помагат в музиката", споделя младата изпълнителка. Така още в ранните си тийнейджърски години Дария намира средата, в която наистина се чувства на точното място.

Вдъхновена от големите си идоли Мария Илиева и Бионсе, Дария Томова върви уверено по своя път. До нея е най-голямата ѝ опора – нейното семейство, които я подкрепят във всяка крачка и ѝ помагат да превърне личните си чувства в музика.

Днес, освен че излиза на сцената с първата си песен, Дария сбъдва и друга своя мечта – приета е с отличие в престижния университет Les Roches Marbella, където изучава хотелиерство. Там съчетава лекции и практика в един от най-престижните образователни модели в света, но въпреки натовареното ежедневие е категорична, че музиката остава в центъра на нейния живот. "Не смятам да я изоставям – вече мисля за следващия си проект", споделя тя.

За "Заваля"

За вокалното си майсторство младата изпълнителка се доверява на корифея в бранша, вокалният педагог Руми Иванова – име, свързано с десетки ярки изпълнители у нас. Именно тя шлифова гласа ѝ и я запознава с композитора Ефтим Чакъров, с когото Дария работи по "Заваля". В основата на историята по ноти е закодирана вечната тема за несподелената любов, болезнена и близка до сърцето на всяко младо момиче. Върху тази идея Чакъров изгражда музиката, а за куплетите Дария се доверява на поетесата Мира Дойчинова. "Исках текст, който да има свой живот и извън песента. Когато прочетох първите стихове на Мира, усетих, че това са моите думи – дори не стигнах до следващи варианти", споделя Дария.

Силният текст и изключителната музика превръщат "Заваля" не просто в песен, а в признание. Въздействието става още по-силно, когато към проекта се присъединява и режисьорът Валери Милев, предал с неподражаемия си почерк драматичната емоция. Със смела черно-бяла визия и символиката на дъжда, той превръща личната история в киноразказ. В главната мъжка роля влиза актьорът Филип Буков, олицетворяващ героя от спомените – красиви, но вече изгубени. "Снимахме девет часа под истински дъжд – буквално ме валя без спиране. Беше трудно, но вярвам, че тази автентичност се усеща в клипа", разказва Дария.

