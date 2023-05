Здрав метъл, тежки рифове и една мечта по-малко: Pantera ни размазаха

Фотографи: Георги Ангелов, Илиян Ружин и Орлин Николов

Всичко започна с турската група Black Tooth, които всъщност се оказаха доста добра лайв банда и изненадаха с мощните си парчета. След тях на сцената във все по-пълнещата се зала се качиха българските хеви титани Odd Crew. Те бяха обявени за подгряващи броени дни преди самия концерт, но всички вътрешно си знаехме, че няма по-подходяща българска група, която да излезе преди Pantera. И бяхме прави! Големи са, супер талантливи са и снощи показаха, че дори неприятната контузия на Васко Райков не е в състояние да провали стабилния им сет. Затова ги обичаме от самото им начало, което бе преди цели 25 години.

Дойде време за кулминацията на вечерта - за онзи час и половина, заради който всъщност бяхме дошли в зала "Арена София". Фил Анселмо, Рекс Браун, Чарли Бенанте (Anthrax) и Зак Уайлд (Ози Озбърн, Black Label Society), като последните двама свирят на местата на покойните Даймбег Даръл и Вини Пол - в този състав Pantera започнаха европейското си турне именно от София. Без много да се обяснява, Фил откри концерта с "A New Level" - подобаваща "тресня", с която рязко да усили сърцебиенето в залата. Последваха 13 парчета, сред които задължителните "Mouth for War", "Becoming", "I'm Broken", "This Love", "Fucking Hostile", "Walk", "Domination" и за финал "Cowboys From Hell". Да, не чухме на живо "Cemetery Gates" и нямаше бис, но какво от това? Да, това не беше оригиналният състав на групата - е, и? Това бяха Pantera, хора!

Толкова дълго ги чакахме, а те дойдоха и забиха подобаващо. Да, имаше някои проблеми, които съществуват на всеки концерт в тази зала, защото тя е зала за спорт и акустиката ѝ е ужасна. Бруталните опашки за бира са нещо, което вече дори не ни прави впечатление. Тези малки минуси остават категорично на заден план. Защото всички доброволно се оставихме на Фил да ни отвинти главите така, както само Pantera може да го направи.

Благодарим ви, пичове! Надяваме се някой ден да се срещнем отново. България ще ви чака.

Автор: Неда Ковачева