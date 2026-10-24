Спорт по ТВ днес - 24 октомври

По традиция през уикенда спортната програма е повече от пълна. В съботния ден определно няма да скучаем, като още от ранния следобяд ще можем да наблюдаваме среши от рдоната Първа лига. Световният футбол също не отстъпва - нито по количество, нито по качество. Днес е денят на квалификацията за Гран при на САЩ във Формула 1. А в тениса турнирите в Ламати, Лион и Брюксел продължават с пълна сила. А телевизионната програма ни е подготвила още волейбол, баскетбол, зимни спортове, голф, снукър и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

9:30 Голф: Genesis Championship, Макс спорт

10:30 Английски ски: Световна купа в Зьолден, Евроспорт 1

13:00 Тенис: ATP 250 Алмати, Макс спорт 1

13:30 Фигурно пързаляне: Гран при на Франция, Евроспорт 2

14:00 Футбол: Първа лига, Дунар Русе - Спартак Варна, Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Херта Берлин - Арминия Билефелд, Диема спорт 3

14:30 Футбол: Висша лига, Астън Вила - Манчестър Сити, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Чартъл Атлетик - Норич, Нова спорт

15:00 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Елче, Мак спорт 4

15:00 Тенис: ATP 250 Лион, Макс спорт 2

15:00 Снукър: Северна Ирландия Оупън, Европсорт 1

16:00 Футбол: Серия А, Комо - Сасуоло, Макс спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, РБ Лайпциг - Елверсберг, Диема спорт 3

16:30 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Ботев Враца, Диема спорт

17:00 Тенис: ATP 250 Брюксел, Макс спорт 1

17:00 Футбол: Висша лига, Арсенал - Евертън, Диема спорт 2

17:00 Футбол: Висша лига, Ковънтри - Фулъм, Нова спорт

17:15 Футбол: Ла Лига, Расинг Сантандес - Еспаньол, Мак спорт 4

18:15 Футбол: Лига 1, Тулуза - Троа, Диема спорт 3

18:45 Волейбол: Пирин - Левски, Max One

19:00 Футбол: Серия А, Наполи - Рома, Макс спорт 4

19:00 Тенис: Тенис: ATP 250 Брюксел, Макс спорт 1

19:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Франция, Евроспорт 2

19:30 Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт, Диема спорт

19:30 Футбол: Висша Лига, Челси - Тотнъм, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Ла Лига - Валенсия - Виляреал, Макс спорт 4

20:00 Футбол: Гръцка Суперлига, АЕК Атина - Панатинайкос, Нова спорт

20:05 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, Евроспорт 2

20:30 Фурмула 1: Трета тренировка за Гран при на САЩ, Диема спорт 3

21:00 Снукър: Северна Ирландия Оупън, Европсорт 1

21:00 UFC 333: Александър Волкановски - Мовсар Евлоев, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, Нюрнберг - Кайзерслаутерн, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Лацио - Парма, Мак спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Ланс - Париж ФК, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Атлетико Мадрид - Депортиво ла Коруня

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Барселона - Сарагоса, Нова спорт

23:55 Формула 1: Квалификация за Гран при на САЩ, Диема спорт 3