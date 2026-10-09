Войната в Украйна:

Илиян Василев посочи защо Буданов дойде в България

09 октомври 2026, 12:41 часа 1239 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Українська правда
Илиян Василев посочи защо Буданов дойде в България

Посещението на генерал Кирило Буданов в България и поведението му тук е дипломатически жест от страна на Украйна. Такава оценка даде бившият ни руски посланик в България Илиян Василев. Буданов е началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, а допреди 2026 година беше ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

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"Украйна оценява риска от руски разузнавателни и оперативни структури в България достатъчно сериозно, за да не допуска предварителна публичност около посещението на един от най-важните хора в украинската система за сигурност. Украйна очевидно е искала да проведе разговора с българските институции, без да ги принуждава публично да заемат позиция, за която самите те може би не са готови. Това е дипломатически жест. И той показва нещо много важно - на Украйна ѝ пука за отношенията с България. Още повече - тя се смята за задължена да информира българската държава за това какво знае за атаките срещу корабите в българската изключителна икономическа зона", обобщава Василев.

Само че защо в крайна сметка стана публично ясно, че Буданов е дошъл? Защото, според Василев, Буданов "очевидно като е видял, че конфиденциалният характер и информацията, която подава, не попада на гостоприемната чуваемост на властите, е решил все пак да пусне една снимка през алтернативни медии и източници".

Бившият ни посланик в Русия е категоричен: Атаката срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е заплаха за националната сигурност. Сегашната българска власт публично каза, че не е такава, но е повишаване на рисковете - ОЩЕ: Май можем да виждаме дронове в Черно море, май ще привикаме Митрофанова: Шефът на парламентарната комисия по отбрана

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Гледната точка на Василев: Румен Радев не е длъжен да вярва на сляпо на Украйна, обаче е дължен "да изиска, разгледа и оцени доказателствата. И ако доказателствата сочат към Русия - да го каже". "Защото държавникът не може да избира фактите според политическата цена на тяхното признаване. А точно това е опасността при политиката на постоянно отлагане на очевидното - всеки нов факт се превръща не в основание за актуализиране на позицията, а в проблем, който трябва да бъде политически заобиколен. И това вече е много опасно за България. Защото Русия не се нуждае България да напусне НАТО и ЕС. Достатъчно е България да бъде държава, която се колебае достатъчно дълго, за да не може да реагира навреме. И така сама да се самоопредели като страна "в сивата зона" - Още: Палежи, а сега и потопен кораб край България: Бивш посланик на САЩ открои грешките на НАТО срещу хибридната война на Путин

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Илиян Василев война Украйна Кирило Буданов ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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