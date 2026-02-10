Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

"Драги хора, ожесточението, с което се изказват крайни тези в последните дни е плашещо, а липсата на разумно съмнение в собствената ни правота (на изказващи се) е направо смразяваща. Всякакви граждани, с всякакъв предмет на занимание, не знам от каква позиция (но очевидно са достатъчно легитимни в собствените си очи) правят изводи, градят теории и достигат до заключения за неща, които не разбират". Това написа журналистът от "Капитал" Полина Паунова в своя профил във Facebook.

Знакови са следните нейни думи: "Перверзията на линча стигна дотам, че страниците в Уикипедия, свързани с майката на Калушев (пианистката Стела Димитрова) и партньорът ѝ (художникът Николай Майсторов) да бъдат обсипани с вулгарности. Не знам чий мозък е болен".

"Всичко (като започнем от изказванията на психолозите, свързани с МВР и стигнем до нивото, което демонстрират бивши и настоящи преподаватели в Академията) прилича на лудницата, която се разигра в ефира на Нова телевизия снощи, когато Николай Дойнов поиска от майката на мъртвия Николай Златков (Ралица Асенова) да си покаже личната карта в ефир. Чудя се какво си е представял, че ще обезпечи с разпространяването на личните данни на тази жена из цялата страна? Нали няма грамотен човек (че и недотам грамотен) над осми клас примерно, който да допуска, че личната карта на майката може да насочи към каквато и да е връзка с детето ѝ?", добави Паунова.

"(...) обръщам се към ония от гилдията, които първо казаха, че Иво Калушев е убил всички и избягал, а после самодоволно потриха ръчици и заключиха: беше ясно, че тримата в хижата са се самоубили, а другите трима ще се самоубият другаде: ужасно срамно е подобно професионално поведение. То ясно, че е вдъхновено от версиите, които МВР ръсеха неофициално, но такъв подход на журналист е еквивалентен с поведението на Борислав Сарафов и Деньо Денев, които впрочем вчера бяха и опровергани и разобличени като манипулатори от най-нисък ранг (просто в думите им, с които измряха сред първите коментатори на трагедията се оказа, че няма нищо вярно)", категорична е Паунова

Журналистката набляга и на друго: "(...) за дейността на рейнджърската организация няма никакви данни да е била незаконна. Нещо повече: по думите на шефа на криминална полиция Папалезов загиналите и тяхната неправителствена организация многократно са подпомагали органите на реда, гранична полиция, местни структури на МВР, горски служби и други институции. Той добави, че те са извършвали дейности за защита на защитени територии, срещу бракониери, незаконен дърводобив, помогнали с дрона си дори в издирването (казано иначе - намерили) на заподозрян за убийство, който се укривал в планината".

На този фон - неин коментар и за поведението на довчерашния президент на България Румен Радев: "Още няколко неща по фактите: гледам, че Румен Радев се изказал, а заключенията му са широко споделяни. Той говори, че по случая “Петрохан” било установено “огромно количество оръжие и специализирана техника”. Това както стана ясно - не е вярно. Става дума за законно притежавани пистолети от всеки от мъжете. Радев твърди и някакво “самоуправство с природни ресурси” - такова очевидно не е имало, или той явно знае за някакъв природен ресурс, който са завзели шестимата. Говори и, че организацията на рейнджърите била легитимирана от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила. Доколкото стана ясно: подписан е меморандум с МОСВ, който не е произвел никакъв ефект, а от данните вчера стана ясно, че въпросната организация е помагала освен на МОСВ и на МВР, и на гранична полиция и тн. Удивително е как може да се говори ангро, особено, когато става дума за шестима мъртви.

И понеже досега се занимавахме с цитатите на Радев: това, което направи Борислав Сарафов в първия ден след трагедията в “Петрохан” - да посипе внушения за “небогоугодна дейност”, да отговори на въпрос, свързан с деца “да се чете между редовете” не знам как се нарича. Със сигурност така главен прокурор не може да говори в нормална държава. И заслужава да понесе тежка отговорност (ако допуснем, че е главен прокурор). На брифинга на прокуратурата и МВР вчера беше опроверган изцяло. Как се нарича това?"

В светлината на вниманието към Радев още по-скандална публикация направи лидерът на ИТН Слави Трифонов. Казаното в нея звучи още по-зле - Трифонов директно обвинява политически лица на ПП-ДБ, бивши и настоящи, както и симпатизанти на партията, че са виновни за трагедията. Брутално е обвинението на Трифонов към Борислав Сандов, защото дал разрешение на организацията на Ивайло Калушев да се регистрира - нещо, което много лесно се доказва как е всъщност и че Сандов подписва единствено меморандум с организацията за сътрудничество, не за каквато и да е регистрация. Екоминистърът в България не е отговорен и няма правомощия за регистрации за дейност на неправителствени организации. И още - столичният кмет Васил Терзиев дал пари на организацията, ако не било така, нямало да съществува. От редовете на платформата на Actualno.com главният ѝ редактор Ивайло Ачев пита седящия отдавна удобно на диванчето си бивш телевизионен водещ Слави Трифонов - Васил Терзиев ли може да е единствен източник на пари за въпросната организация и тя никога никъде и от никого ли не би могла да намери финансиране без него?!

Остава и следното, което е неуточнено: "Важен въпрос извън всичко е - защо не са готови натривките от ръцете на мъртвите? Според експерти - тази експертиза е сред първите, които стават. А и по криминалистика се учи тъкмо това."

