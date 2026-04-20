"Пълно мнозинство в ръцете на поредния илюзионист": Асен Генов срещу "фантазиите" във вота

20 април 2026, 7:05 часа 283 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
От утре войната е далеч, а джобовете ще са пълни. Ето това е продаване на илюзии. Така избирателите стават фантазьори. Това написа на профила си във Facebook журналистът Асен Генов за резултатите от проведените в неделя (19 април) предсрочни парламентарни избори у нас.

"Войната е точно там, където си беше и ще спре не с гласовете за Радев, а по волята на един-единствен човек - Путин. Джобовете ще се напълнят не с гласовете за Радев, а с консервативна икономическа политика, върховенство на закона, свобода и сигурност за икономическите инициативи, не когато проектът ти е финансиран щедро от неясни спонсори и когато зад теб са същите стари червени олигарси, старите и обучени кадри на ДС и наивниците от другите партии, които са разочаровани от старите политически илюзионисти", заяви той.

"ИмАла глава да пати. Доживяхме и това, премъдрият български народ да даде пълно мнозинство в ръцете на поредния илюзионист", критикува Генов подкрепата за Румен Радев.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Асен Генов Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
