"Пълно мнозинство в ръцете на поредния илюзионист": Асен Генов срещу "фантазиите" във вота

От утре войната е далеч, а джобовете ще са пълни. Ето това е продаване на илюзии. Така избирателите стават фантазьори. Това написа на профила си във Facebook журналистът Асен Генов за резултатите от проведените в неделя (19 април) предсрочни парламентарни избори у нас.

"Войната е точно там, където си беше и ще спре не с гласовете за Радев, а по волята на един-единствен човек - Путин. Джобовете ще се напълнят не с гласовете за Радев, а с консервативна икономическа политика, върховенство на закона, свобода и сигурност за икономическите инициативи, не когато проектът ти е финансиран щедро от неясни спонсори и когато зад теб са същите стари червени олигарси, старите и обучени кадри на ДС и наивниците от другите партии, които са разочаровани от старите политически илюзионисти", заяви той.

"ИмАла глава да пати. Доживяхме и това, премъдрият български народ да даде пълно мнозинство в ръцете на поредния илюзионист", критикува Генов подкрепата за Румен Радев.