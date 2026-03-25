"С наземна операция САЩ ще затънат още по-дълбоко в Иран": Анализ

Може би преговори действително има, но не са преки, а с посредници. Или тези разговори през посредници не водят доникъде, или двете страни не искат да разкрият, че напредват. Тази позиция за ситуацията в Иран и Близкия изток изрази пред БНР Ивайло Калфин, бивш евродепутат, бивш министър на външните работи, както и бивш вицепремиер и министър на социалната политика.

Ако САЩ започнат наземна операция в Иран, ще затънат още по-дълбоко във война, за която не се вижда какъв изход имат. Другата, по-мека версия е да превземат острова, на който са разположени иранските съоръжения за петрол, но това надали дава голямо предимство, предполага дълга война и икономическо изтощаване, коментира той. Вероятно САЩ и Израел са имали други очаквания, които не се случиха, подчерта Калфин, визирайки както несъстоялата се "народна революция", така и убийствата на ирански лидери. Според него не е ясно каква е била първоначалната цел.

Само през въздуха не се променя едно управление в една държава

След всяка война обикновено има реванш, отмъщение и това няма да направи региона по-стабилен, каза Ивайло Калфин. По думите му, ефектите от войната в Иран вече се усещат у нас.

България няма никаква работа в конфликта в Иран, заяви бившият външен министър и отбеляза, че европейските страни нямат "апетит" и основания за включване в тази война.

Ивайло Калфин очерта два варианта за изход от конфликта – първият: САЩ и Израел максимално бързо да обявят, че са постигнали целеното и да влязат в преговори, като се потърси начин за отваряне на търговските пътища. Вторият: затъване в конфликта, което предполага лоши новини за всички.

