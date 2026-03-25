Кметът на Община Пазарджик посрещна посланика на Великобритания в България

Кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, днес прие Негово Превъзходителство г-н Натаниъл Копси – посланик на Великобритания в България, за провеждане на официална среща и обсъждане на възможностите за двустранно сътрудничество.

По време на срещата бяха обсъдени ключови области за развитие на партньорството между Община Пазарджик и британски организации, включително икономика, образование и култура. Двамата обсъдиха потенциала на активния обмен и сътрудничество за стимулиране на инвестиции, споделяне на добри практики и създаване на нови възможности за местната общност.

Особено внимание бе отделено на организацията на изборния процес и гарантирането на честността на вота. Обсъден бе опитът от изборите за Общински съвет през октомври 2025 г., като бяха подчертано значението на прозрачността, доверието в институциите и спазването на демократичните принципи.

Срещата премина в конструктивен и открит диалог, като и двете страни изразиха готовност за разширяване на сътрудничеството и задълбочаване на партньорствата в бъдеще.

Община Пазарджик продължава да утвърждава своята роля като активен и отворен партньор в международното сътрудничество, стремейки се към устойчиво развитие и обогатяване на местната общност.