Община Пазарджик отчита значителен напредък по проекта за подобряване качеството на въздуха

Кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, обяви на брифинг реализацията по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“. Бяха представени актуални данни за напредъка по изпълнението на една от ключовите мерки – подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Проектът стартира по същество през есента на 2025 г., като към момента вече са налице първите резултати. Към 19 март 2026 г. по програмата са подадени 2458 заявления, а сключените договори са 1189. Най-голям остава интересът към климатиците, следвани от термопомпите и пелетните уреди.

Към настоящия момент са възложени и монтирани общо 1873 климатика, 104 пелетни камини и котли, както и 73 термопомпи „въздух-вода“.

Данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух показват положителна тенденция – броят на дните с превишения на фините прахови частици остава под допустимите годишни нива, а средните стойности се задържат в рамките на нормите. Отчита се и намаление на концентрациите спрямо пиковите зимни периоди.

Въпреки постигнатия напредък, предизвикателствата остават. Основният източник на замърсяване с фини прахови частици в Пазарджик продължава да бъде битовото отопление на твърдо гориво, което прави изпълнението на тази мярка от съществено значение.

В периода април – юни 2026 г. предстои провеждането на информационни срещи в различни квартали, населени места, учебни заведения и пенсионерски клубове. Целта е гражданите да бъдат подробно информирани за възможностите по програмата и да получат отговори на своите въпроси. Графиците ще бъдат обявени предварително.

Община Пазарджик призовава всички граждани, които все още не са кандидатствали, да се възползват от възможността и да подадат своите заявления.

Реализирането на проекта е важна стъпка към постигане на по-чист въздух, по-модерно отопление и по-добро качество на живот за жителите на Общината.