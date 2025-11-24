Популярен актьор и изпълнител е претърпял инсулт само на 41

Американският актьор, режисьор, сценарист, рапър и автор на песни Доналд Глоувър е претърпял инсулт миналата година, когато е бил на едва 41 години, предаде "Асошиейтед прес". Той разкри, че прекараният мозъчен удар го е принудил да отмени турнето на Чайлдиш Гамбино - с този псевдоним се изявява като музикален изпълнител.

Какво сподели Глоувър

Звездата говори за скорошния си здравословен проблем по време на фестивал в Лос Анджелис, като споделеното от него намери широко отражение в социалните медии.

"Имах много силни болки в главата в Луизиана, но въпреки това излязох на сцената. Не виждах добре, затова, когато пристигнахме в Хюстън, отидох в болница, а лекарят ми каза: "Прекарал си инсулт", разказа 42-годишният Глоувър.

Още: Заплашва ли ви инфаркт или инсулт: Тези необичайни признаци ще ви дадат отговора

Актьорът и рапър добави, че първата му реакция е била, че е "разочаровал всички", преди да се пошегува, че се е почувствал като "копие на Джейми Фокс", чийто инсулт през 2023 г. стана световна новина.

Доналд Глоувър допълни, че инсултът, принудил го да отмени турнето си, е само част от медицинските проблеми, с които се е сблъскал. Той разкри още, че по същото време си е счупил крака и че лекарите са открили проблем в сърцето му, което е наложило две операции.

Още: Сръбски министър получи тежък мозъчен удар на живо в ефир, Вучич реагира (ВИДЕО)

"Казват, че всеки има два живота, а вторият започва, когато осъзнаеш, че имаш такъв. Имаш един живот, а животът, който съм преживял с вас, е истинско благословение", каза Доналд Глоувър, обръщайки се към феновете си.

Източник: БТА