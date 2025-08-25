Община Пазарджик стартира санирането на 13 жилищни блока по програмата за енергийна ефективност

Община Пазарджик поставя началото на важна инициатива за града – стартират строително-ремонтните дейности по обновяването на 13 многофамилни блока. Със символно освещаване днес започна санирането на най-големия блок – този на ул. „Георги Бенковски“ № 46–60.

Това е първата сграда от общо 13 многофамилни блока, които ще бъдат модернизирани с мерки за енергийна ефективност. В тях живеят близо 2700 души, а само в този блок – 314 жители в 111 апартамента, разположени в 8 входа.

Обновяването ще направи домовете по-топли, по-сигурни и по-икономични. С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се намалят разходите за ток и отопление, ще се подобри комфортът и качеството на живот, както и ще се допринесе за по-чист въздух и по-здравословна градска среда.

Какво предстои да се направи?





В следващите месеци ще бъдат извършени основни строително-монтажни дейности, които обхващат всички 1 130 апартамента в 13-те блока:

Подмяна на старата дограма;

Топлоизолация на външните стени и ремонт на покривите;

Подобряване на енергийните системи и подмяна на мълниезащитните инсталации;

Възстановителни работи, които ще осигурят модерна и безопасна експлоатация на сградите.





След приключването на дейностите всяка от сградите ще достигне енергиен клас „А“, което означава:

по-ниско потребление на първична енергия,

минимум 67,4% спестяване на невъзобновяема енергия ,

, намаляване на емисиите на парникови газове,

по-висока ефективност и удължен живот на сградите.

Обновяването на тези 13 блока, които заемат почти 100 хиляди кв. м разгъната площ, ще подпомогне над хиляда семейства и ще промени облика на Пазарджик. Градът ще стане по-съвременен, по-екологичен и по-приветлив.

Община Пазарджик, със съдействието на държавата и европейските институции, ще продължи да търси възможности за разширяване на програмата, за да бъдат обхванати още многофамилни жилищни сгради в целия град.