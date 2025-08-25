Войната в Украйна:

Община Пазарджик стартира санирането на 13 жилищни блока по програмата за енергийна ефективност

25 август 2025, 16:25 часа 256 прочитания 0 коментара
Община Пазарджик стартира санирането на 13 жилищни блока по програмата за енергийна ефективност

Община Пазарджик поставя началото на важна инициатива за града – стартират строително-ремонтните дейности по обновяването на 13 многофамилни блока. Със символно освещаване днес започна санирането на най-големия блок – този на ул. „Георги Бенковски“ № 46–60.

Това е първата сграда от общо 13 многофамилни блока, които ще бъдат модернизирани с мерки за енергийна ефективност. В тях живеят близо 2700 души, а само в този блок – 314 жители в 111 апартамента, разположени в 8 входа.

Обновяването ще направи домовете по-топли, по-сигурни и по-икономични. С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се намалят разходите за ток и отопление, ще се подобри комфортът и качеството на живот, както и ще се допринесе за по-чист въздух и по-здравословна градска среда.

Какво предстои да се направи?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В следващите месеци ще бъдат извършени основни строително-монтажни дейности, които обхващат всички 1 130 апартамента в 13-те блока:

  • Подмяна на старата дограма;
  • Топлоизолация на външните стени и ремонт на покривите;
  • Подобряване на енергийните системи и подмяна на мълниезащитните инсталации;
  • Възстановителни работи, които ще осигурят модерна и безопасна експлоатация на сградите.

След приключването на дейностите всяка от сградите ще достигне енергиен клас „А“, което означава:

  • по-ниско потребление на първична енергия,
  • минимум 67,4% спестяване на невъзобновяема енергия,
  • намаляване на емисиите на парникови газове,
  • по-висока ефективност и удължен живот на сградите.

Обновяването на тези 13 блока, които заемат почти 100 хиляди кв. м разгъната площ, ще подпомогне над хиляда семейства и ще промени облика на Пазарджик. Градът ще стане по-съвременен, по-екологичен и по-приветлив.

Община Пазарджик, със съдействието на държавата и европейските институции, ще продължи да търси възможности за разширяване на програмата, за да бъдат обхванати още многофамилни жилищни сгради в целия град.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пазарджик
Още от Пазарджик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес