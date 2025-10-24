Най-важните новини за деня: 24 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 октомври 2025 г.

ОКОНЧАТЕЛНО: ПРОДАЖБА НА "ЛУКОЙЛ" - САМО СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА

Депутатите от 51-ото Народно събрание одобриха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които дават на държавата пряк контрол върху продажбата на активите на руската петролна компания "Лукойл" в България. Съгласно приетите текстове, всяка сделка с активите на "Лукойл" – включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", веригата бензиностанции "Лукойл-България", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" – ще може да се извършва само с одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет.

БЪДЕЩЕТО НА "ЛУКОЙЛ" ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ САЩ: МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ОЧАКВА И РЪСТ НА ЦЕНИТЕ, ЕТО С КОЛКО

Бъдещето на "Лукойл" зависи от САЩ. България без рафинерия не може да задоволи нуждите си. Единственото решение е да се поиска от САЩ еднолично да и бъде издадена лицензия да поеме контрол над дружеството. Това не означава национализация. Значи да се получи изключение, но само за българската държава. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия относно санкциите на САЩ, наложени на "Лукойл".

БЪЛГАРСКАТА РЕЦЕПТА ЗА СПАСЕНИЕ НА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ": В ГЕРМАНИЯ ВЕЧЕ ОПИТАХА И НЕ СТАВА

След мащабните санкции на САЩ срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" България се оказа в сложна ситуация, защото трябва да реши съдбата на рафинерията край Бургас до 21 ноември. Причината - наказателните мерки засягат и дружества, в които руските компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала, какъвто е случаят с "Лукойл Нефтохим". Вече се работи по различни опции, за да може съоръжението да продължи да функционира, включително назначаване на специален представител на държавата, стана ясно от думи на премиера Росен Желязков.

ОСТАВАМЕ ЛИ БЕЗ ГОРИВО? МИНИСТРИ ОТ ГЕРБ С РАЗЯСНЕНИЕ СЛЕД ВНУШЕНИЕ НА БОРИСОВ (ВИДЕО)

"Не е повод за паника, а за оценка на риска". Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев след извънредно съвещание при премиера Росен Желязков, в което участваха министрите на вътрешните и външните работи, финансите, икономиката, енергетиката и правосъдието, както и ръководители на специални служби. Причината - обявените от Министерството на финансите на САЩ нови санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", които обхващат и четирите български дружества на "Лукойл".

БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ - ЗА КОГО КАКВО СЛЕДВА? ГЕОРГИ ПРОДАНОВ С ОТГОВОРИТЕ (ВИДЕО)

Това да има коалиционно споразумение за управление, е въпрос на коалиционна култура. В България имаше доста дълъг период от време, в който ГЕРБ доминираше в коалициите. Присъствието на ДПС в светлината на прожекторите е онази разлика, която дава друго качество на сегашното правителство. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът д-р Георги Проданов, коментирайки актуалния политически дневен ред у нас.

КАБИНЕТЪТ "НАСИЛА" КАРА РАДЕВ ДА ПРИЕМЕ КОЛИ ОТ НСО

Драмата с автомобилите и шофьорите на Националната служба за охрана (НСО), използвани от президентската институция, навлезе в решаваща фаза. В парламента вече е внесен проектозакон, одобрен с Решение №718 на Министерския съвет от 23 октомври 2025 г., с който се урежда официалното прехвърляне на автомобили, шофьори и активи от НСО към администрацията на президента.

ДНСК СЕ ПРОИЗНЕСЕ И ИЗДАДЕ АКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ В „ЕЛЕНИТЕ“

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) съобщи новината, че е съставен констативен акт за премахване на незаконен строеж, озаглавен "Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи", намиращ се в землището на гр. Свети Влас, в района на ваканционно селище "Елените". Актът е издаден след установяване на незаконно строителство и вече е официално обявен чрез съобщение, залепено на мястото на обекта, уточняват от ДНСК.

ТИХИЯТ УБИЕЦ: В БЪЛГАРИЯ МРЪСНИЯТ ВЪЗДУХ ВЗЕМА В ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ ОТ СРЕДНОТО НИВО ЗА ЕС

Мръсният въздух е огромен проблем за България, а и за целия свят - и то не само през зимата. Три пъти повече българи умират заради него спрямо средното ниво за Европейския съюз, показва докладът „Състоянието на глобалния въздух през 2025 г.“. За последните 15 години страната ни е постигнала напредък в намаляването на нивата на фини прахови частици с размер 2,5 нанометра (PM2.5) и озон, но все още има значителни предизвикателства. За последната година, за която са отчетени данни - 2023 - равнищата на PM2.5 са били 19,7 микрограма на куб. м. Това е доста по-оптимистичен резултат от 30,8 µg/m³ у нас, регистрирани през 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ДЕ ФАКТО НУЛИРА СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНОТО И ТОПЛАТА ВОДА В БЪЛГАРИЯ

Заради методиката за дялово разпределение, на чиято база се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода, Европейският съд е бил сезиран и е взел решение по въпроса. То е съкрушително за прилаганата от десетилетия методика - няма прозрачност и яснота как точно се изчислява колко топла вода си потребил и колко си се топлил с парно.

ПРЕСТРЕЛКА С БОЙНИ ПАТРОНИ МЕЖДУ ПОЛИЦИЯТА И АРМИЯТА В ГЕРМАНИЯ: НЕДОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕШЕ ДА СТРУВА ОЩЕ ПО-СКЪПО

В баварския град Ердинг полицейски сили се изправиха срещу войници от Бундесвера и се стигна до раняване на военнослужещ с бойни патрони от страна на силите на реда. Причината - армията провеждала военно учение направо на улицата на южния германски град, а войниците, които били в камуфлажно облекло, с балаклави и оръжия с халосни патрони, сериозно стреснали местни жители.

ВЕРБАЛНО: ПУТИН И ТРЪМП ПОМПАТ МУСКУЛИ ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ. НАТО НЕ СИ ВЗЕМА ПОУКА ОТ УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Скъпите и високотехнологични западни оръжия се оказаха безпомощни в условията на пълномащабна война, когато никой от противниците, воюващи помежду си, няма видимо огромно превъзходство. Изводите на Запад точно по тази тема още не са направени – това констатира в свой материал изданието The Economist.

ЯДРЕН ОБРАТ: САЩ ИЗПОЛЗВАТ ПЛУТОНИЙ ОТ СТУДЕНАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСКОТО ВЛИЯНИЕ

Съединените щати предложиха на енергийните компании възможност да преработват ядрени отпадъци в гориво за ново поколение реактори. Целта е да се намали зависимостта от руските доставки на уран. Министерството на енергетиката на САЩ публикува оферта, която компаниите от сектора могат да използват, за да получат достъп до 19 мегатона плутоний, извлечен от бойни глави от епохата на Студената война.

ТРЪМП ОБЯВИ СУХОПЪТНА ОПЕРАЦИЯ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА, ПРИТИСНА КОЛУМБИЯ И МЕКСИКО (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година.

ЕКСЦЕНТРИКЪТ ОТ МИДЪЛЗБРО, КОЙТО НАПИСА ЕДНА ОТ НАЙ-РОМАНТИЧНИТЕ ПРИКАЗКИ В ИСТОРИЯТА НА ФУТБОЛА

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.