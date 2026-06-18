"Докато съм кмет ще направя всичко този проект да не се осъществи": Местната власт срещу ветрогенераторите в Голо бърдо

Местен институционален отпор срещу изграждането на ветрогенератори между Перник и Радомир в планината Голо бърдо. Кметът на Перник Станислав Владимиров директно се обяви против проекта, а градоначалникът на Радомир Кирил Стоев обеща, че ще застане на страната на местните и ще настоява за пълна прозрачност по случая.

"Чувам неодобрението на перничани и съм съгласен - Голо Бърдо не е за ветрогенератори. Природата около нашия град не е ресурс за чужди интереси!", написа Станислав Владимиров.

"Докато съм кмет - всеки законов механизъм, с който разполагам, ще бъде използван, за да не се осъществи този проект", категоричен беше той.

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Неговият колега от Радомир беше по-сдържан и заяви, че трябва да се намери "баланса между развитието и опазването на природното богатство".

През последните дни темата за изграждането на ветроенергиен парк в района на Голо Бърдо предизвика сериозни обществени реакции и тревога сред жителите на Радомир и населените места в района.

Обещания и жалби

"Като кмет на община Радомир съм длъжен ясно да заявя, че уважавам притесненията на хората и считам, че техният глас трябва да бъде чут и взет предвид при всяко решение, което засяга природата, начина на живот и бъдещето на нашия край. Заставам зад правото на гражданите да бъдат информирани, да задават въпроси и да получат ясни отговори. Голо Бърдо не е просто територия на картата. Това е природен символ на нашия регион, място за туризъм, спорт, отдих и част от идентичността на поколения радомирци. Именно затова считам, че всяко действие, свързано с тази територия, трябва да бъде разглеждано с максимална отговорност и прозрачност", написа Стоев.

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В знак на несъгласие с постановеното решение и в защита на интересите на жителите на община Радомир, той обяви, че в законоустановения срок е входирал официална жалба до министъра на околната среда и водите срещу Решение № СО-43-ПР/2026 г. на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за изграждане на ветропарк "Орисол – 2".

С тази жалба той настоява за преразглеждане на постановеното решение и за извършване на задълбочена оценка на всички потенциални въздействия върху околната среда, ландшафта, биоразнообразието и качеството на живот на хората в района.

Стоев счита, че при наличието на сериозен обществен интерес и изразени опасения от страна на гражданите, институциите следва да приложат най-висок стандарт на прозрачност и контрол, за да бъде гарантирано, че всяко решение е взето след пълно изясняване на всички обстоятелства.

"Важно е обаче обществото да бъде информирано коректно. Процедурите по този инвестиционен проект не започват днес. Те имат история повече от десет години назад. Още през 2013 година институциите стартират и провеждат процедурите по оценка на въздействието върху околната среда за проекта „Ветропарк Орисол 2“. Изготвени са доклади, проведени са обществени обсъждания, събрани са становища от различни институции и след приключване на тези процедури е издадено положително решение по ОВОС от РИОСВ – Перник. Важно е да се знае, че тези решения не са вземани от Община Радомир. Съгласно българското законодателство процедурите по ОВОС, оценките за съвместимост със защитените зони и екологичните разрешителни се разглеждат и одобряват от компетентните държавни органи – РИОСВ и Министерството на околната среда и водите", уточни кметът на Радомир.

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Той допълни и че териториите, върху които е предвидено реализирането на инвестиционното намерение, не са общинска собственост.

"Това означава, че Община Радомир не е собственик на тези имоти и няма правомощия еднолично да разрешава или забранява инвестиционни намерения върху тях извън предвидените в закона процедури. През годините проектът не е отпаднал, а е преминавал през различни административни етапи и актуализации. В последните години инвеститорът е внесъл нови параметри на проекта, свързани с по-съвременни технологии и по-мощни съоръжения, които отново са били предмет на разглеждане от компетентните институции. Затова е важно хората да знаят, че днешната ситуация не е резултат от решение, взето сега, нито от действие на настоящото общинско ръководство. Това е инвестиционно намерение, което се развива административно повече от десетилетие и е преминало през редица процедури на държавно ниво", коментира кметът.

Той направи и още едно уточнение. "Внесената в момента докладна записка не е за одобряване на самия ветропарк, а за предварително съгласие, свързано с трасе на далекопровод за присъединяване към електропреносната мрежа. Именно поради това е важно да се прави ясна разлика между отделните етапи на процедурата. Моята позиция е категорична – всяко бъдещо действие по този проект трябва да бъде съпроводено с максимална прозрачност, пълна информация за гражданите и реално участие на местната общност в процеса на вземане на решения", заяви Стоев.

По думите му Европа и светът вървят към увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници, като в държави като Дания, Германия и Нидерландия вятърната енергия е важна част от енергийния микс.

"Но добрите примери показват и нещо друго – успешни са само онези проекти, които са реализирани след широк обществен диалог, ясни гаранции за опазване на природата и конкретни ползи за местните хора. За мен Голо Бърдо не е просто терен за инвестиция. То е част от природното богатство на Радомир, което сме длъжни да пазим и да предадем на следващите поколения. Няма да допусна жителите на община Радомир да бъдат поставяни пред свършен факт", написа още кметът.

Стоев обяви, че подкрепя хората в желанието им за открит диалог и държи цялата налична информация да бъде публично представена.

"С правомощията, които имам ще защитя правото на хората да изразят своята гражданска позиция. Няма да подвеждам гражданите с обещания, че общината може еднолично да отмени процедури, които са започнали преди повече от десет години и са водени от държавни институции. Но мога да обещая нещо друго – че ще използвам всяка законова възможност, за да защитя обществения интерес, правото на информация и правото на хората да бъдат чути", обяви още той.