Община Плевен монтира още 10 нови спирконавеса

Община Плевен продължава последователната подмяна на старите спирконавеси в града с нови съоръжения. След като през месец май бяха поставени първите съвременни конструкции, до края на настоящата седмица предстои монтирането на още 10 спирконавеса на ключови локации от мрежата на градския обществен транспорт.

Старите съоръжения вече са демонтирани, а терените - подготвени за новия монтаж. Спирконавесите са с модерна и уеднаквена визия, отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност и комфорт и ще осигурят по-добри условия за чакащите пътници.

Новите спирки ще бъдат монтирани на следните локации:

- Спирка Китайска стена (посока жп гара);

- Спирка ВиК (посока жп гара);

- Спирка Община Плевен (посока жп гара);

- Спирка ПГ по облекло и текстил (посока жп гара);

- Спирка ПГ по облекло и текстил (посока Моста в началото на парк „Кайлъка“);

- Спирка „Иван Вазов“ (посока жк „Дружба“);

- Спирка жп гара (крайна);

- Спирка ПГ по транспорт – жк „Сторгозия“;

- Спирка жк „Сторгозия“ при бл. 51;

- Спирка в жк „Дружба“ 1а №9 (посока обръщало).

Монтажът се извършва поетапно със средства от общинския бюджет. Предвидената програма на Община Плевен включва поетапна подмяна на всички стари спиркови съоръжения в града с нови, които отговарят на съвременните стандарти за градска инфраструктура.