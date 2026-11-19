Деветото издание на лекоатлетическия турнир „Децата на Плевен“ ще се проведе на 21 ноември 2026 г. (събота). Спортната надпревара ще е в залата по лека атлетика на ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 1, организатор е СКЛА „Спартак“ - Плевен, със съдействието на Община Плевен. В турнира могат да се включат всички деца, родени през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 год. Дисциплините, в които ще се състезават, са спринт на 60 м и скок от място.

Програма на турнира:

8.45 ч. - откриване

9.00 ч. - начало на спринт 60 м за момичета

9.35 ч. - начало на спринт 60 м за момчета

10.15 ч. - финали при момичета и момчета и награждаване на победителите

10.30 ч. - начало на скок от място за момичета

10.45 ч. - начало на скок от място за момчета

11.00 ч. - награждаване

Записването за участие и получаването на номерата ще се извършва до 8.45 ч. на 21 ноември. Телефон за записване: 0889/171 723, e-mail: [email protected]