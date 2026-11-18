Инициатива за доброволно и безвъзмездно кръводаряване ще се проведе в Плевен на 25 ноември 2026 г. (сряда). Целта на кампанията, която се организира от фондация „Кръводар“, е да насърчи повече хора да станат редовни кръводарители и така да помогнат на пациенти, нуждаещи се от кръвопреливане.

Кръводаряването в Плевен ще се проведе в Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ) на бул. „Русе“ № 36, като започва в 08.00 часа. Желаещите да се включат трябва предварително да се регистрират на следния линк: https://kravodar.bg/25-11-2026/. Предварителното записване е необходимо за по-добра координация между доброволците и центъра по трансфузионна хематология.

Фондация „Кръводар“ е създадена по инициатива на Иван Русев, който заедно със семейството и приятелите си работи за популяризиране на доброволното кръводаряване. Мисията на организацията е постепенно да намали нуждата от заместващо и платено кръводаряване в страната ни.

Плевен е един от шестте български града в инициативата за доброволно и безвъзмездно кръводаряване, заедно със София, Пловдив, Хасково, Русе и Карнобат.