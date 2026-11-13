Петима са кандидатите за директор на Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен

Петима кандидати са подали документи за участие в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен.

След разглеждане на документите и предоставена възможност за допълването им, комисията, назначена със заповеди на кмета на Община Плевен, е установила, че всички петима кандидати отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

С решение на комисията от 10 ноември 2026 г. и петимата кандидати са допуснати до следващия етап на конкурсната процедура.

Сред основните изисквания към кандидатите са висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Теория на изкуствата“ или „Изобразително изкуство“, както и професионален опит в съответното направление.

Предимство се дава на кандидати с научни степени, опит в областта на галерийното дело и опазването на културното наследство, участие в разработването и реализирането на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Вторият етап на конкурса ще се проведе на 19 ноември /четвъртък/ от 12:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен