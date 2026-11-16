Над 400 участници събра срещата за превенция на употребата на наркотични вещества сред младите хора в Плевен

При изключително голям интерес, препълнена зала и активно участие на стотици млади хора – ученици и студенти, представители на институции, академичната и медицинската общност, премина срещата-разговор на тема „Превенция и противодействие на употребата на наркотични вещества сред младите хора“. Инициативата беше организирана от Община Плевен и Медицински университет – Плевен, с подкрепата и активното партньорство на редица местни институции и лектори. Форумът се проведе днес в зала „Юбилейна“ с домакинството на Медицинския университет.

Силният интерес към събитието, присъствието на над 400 участници и фактът, че младите хора останаха в залата до края, показаха колко важна и актуална е темата и колко необходим е откритият разговор по нея.

Срещата беше открита от Катя Божикова - председател на Общинския съвет по наркотични вещества - Плевен и модератор на събитието. Приветствие от името на ректора на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров към участници и гости отправи проф. д-р Мариела Камбурова, д.м.н., заместник-ректор по научноизследователската дейност. Сред официалните гости на днешния форум бяха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, областният управител Иван Петков, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, началникът на отдел „Образование“ в Община Плевен Ирена Александрова, както и екип на ОДМВР - Плевен, начело с комисар Николай Николов - заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция“.

В рамките на програмата бяха представени четири тематични лекции, които разгледаха проблема от различни гледни точки - от разпространението на наркотични вещества сред подрастващите до последиците от употребата им върху човешкия организъм.

За „Наркоразпространението сред подрастващите“ говори инсп. д-р Александър Атанасов от ОДМВР – Плевен. Заедно със свои колеги той представи реални случаи от практиката и ежедневната работа на служителите на полицията, свързани с разпространението на наркотични вещества сред подрастващите.

За „Актуалните тенденции в превенцията на психоактивни вещества“ разказа Валентин Минков от Превантивно-информационния център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества – Плевен. Той запозна присъстващите с актуалните подходи и тенденции в превантивната дейност.

Доц. д-р Петранка Чумпалова – ръководител на Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ към МУ - Плевен представи лекция на тема „Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества при юноши“.

Финалната лекция на срещата беше на доц. д-р Петко Стефановски - анестезиолог и преподавател в Медицински университет - Плевен, на тема „Реакции на организма при употреба на наркотични вещества“. Представената от него информация за физиологичните реакции на организма беше допълнена с практическа демонстрация, в която се включиха и доброволци от аудиторията.

Срещата завърши с възможност за въпроси от публиката към лекторите, което даде възможност на присъстващите да потърсят и получат отговори на конкретни въпроси от самите специалисти.

Община Плевен благодари на Медицински университет - Плевен за партньорството и домакинството, на всички институции и организации, които подкрепиха инициативата и се включиха в нейната реализация, на лекторите за отделеното време, професионализма и споделения опит, както и на всички официални гости, участници, ученици и студенти, които с присъствието и активността си допринесоха за успеха на срещата.

Благодарим за доверието и подкрепата, с които тази обща инициатива се превърна в значима среща с младите хора на Плевен.