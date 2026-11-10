На 14 ноември в Плевен: пътешествие през историята, науката и изкуството на винената култура

Специално подготвено туристическо преживяване под наслов „Магията на плевенските винари“ ще се проведе в Плевен на 14 ноември 2026 г., събота. Входът е свободен, необходимо е предварително записване за участие, организатори са Община Плевен, Туристически информационен център, Институт по лозарство и винарство – Плевен.

Водещ на туристическия маршрут ще е ас. инж. технолог Светослав Кръстев от Института по лозарство и винарство – Плевен, а първата спирка е опитната винарска изба на самото научно заведение на ул. „Кала тепе“ № 1. По време на посещението ще имате възможност да се запознаете с историята на института, неговата мисия и значимата му роля за развитието на лозарството и винарството в България. Участниците ще надникнат зад кулисите на винопроизводството и ще проследят пътя на гроздето – от лозовия масив до готовата бутилка. Ще научат повече за различните технологии при производството на вино, за особеностите на ферментацията, отлежаването и съхранението, както и за майсторството, което превръща гроздето в напитка с характер, аромат и история. Един от най-вълнуващите моменти ще бъде срещата с виненото наследство на института - възможността да се видят изключително стари бутилки вина, съхранявани в неговите колекции, сред които и редки образци с историческа стойност за Балканите.

Втората спирка е Арт център „Плевен“, където участниците ще научат повече за изкуството на винената дегустация в Арт център. Присъстващите ще се запознаят с основните правила за професионална дегустация, как да разпознават цветовете, ароматите и вкусовите характеристики на различните вина. Ще научат как се оценяват виното и неговите качества, какво разказват неговият аромат и послевкус, за изкуството на съчетаването на вино и храна – кои комбинации се допълват хармонично, как да подбираме подходящото вино към различни ястия.

За финал са подготвени музикални наздравици в изпълнение на Мариана Мирчева, Боряна Бешева и Дани Меса.

Записването за участие в маршрута е на тел. 064/824 004 от 9.00 до 17.00 часа. Всяка от двете групи записали се участници ще е до 20 човека, първата група тръгва в 16.00 часа, втората – в 16.20 часа.

Тематичният туристически маршрут съчетава история, наука, култура и гастрономия, за да разкрие Плевен по различен, атрактивен и запомнящ се начин.