Плевен чества 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

С тържествен ритуал Плевен чества днес Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември. По традиция празничната церемония се състоя пред паметника на Четвърти пехотен полк в Градската градина.

Ритуалът започна с приемане на почетния караул от полк. Велин Кехайов - началник на щаба на 5-о бригадно командване, след което панихида в памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. отслужиха свещеници от плевенския храм „Св. Николай“.

Честването по повод 141 години от знаковото историческо събитие събра десетки плевенчани. Пред паметника присъстваха представители на държавната и местната власт – Евгени Генов – вр.и.д. кмет на Община Плевен, д-р Паулина Кирова – заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности“, общински съветници, заместник-областният управител на Област Плевен Богомил Стоев, бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, представители на политически партии, обществени организации и институции, военнослужещи, ученици от НУ „Христо Ботев“ – Плевен със своите преподаватели, жители и гости на града.

За значението на събитията от 6 септември 1885 г. говори директорът на Регионалния исторически музей – Плевен, д-р Володя Попов:

„Позволявам си да започна с един цитат на вестник „Народен глас“ от 1884 година - „…Нашата мисия е ясна и определена. Тя лежи на нашите рамене и за осъществяването ѝ трябва да се надяваме единствено на себе си.“ В тези две изречения е фокусирана цялата философия на националния идеал на българите. Философия, която се е оформила в недрата на българското Възраждане, преминала е през църковни борби, борби за просвета, политически борби и се е ознаменувала с политическото появяване на България на картата на Европа.

За съжаление, Берлинският договор разделя България и каузата на нейния идеал предстои да бъде осъществявана във времето от поколенията. И затова тази кауза става кауза на всички прослойки на българското общество“, посочи в словото си д-р Попов. И още: „...Представителите на българската нация във всичките ѝ прослойки отправят едно директно послание към следващите поколения: национална история се прави не наведен. Национална държава и силна нация не се прави на колене.

Намираме се пред паметника на падналите от IV пехотен Плевенски полк във войната от 1885 година. Трябва да кажем за наша гордост, че войниците на IV пехотен Плевенски полк, начело със своя командир капитан Андрей Букурещлиев, са първите, които посрещат сръбските дивизии. Те са тези, които отстояват бавното напредване на сръбската армия към София и дочакват да дойдат подкрепленията на българската армия от юг. Те също правят един завет и анонс към нас, едно сериозно задължение. Поклон!“

В знак на признателност пред паметника на Четвърти пехотен полк бяха поднесени венци и цветя.

В продължение на празничната програма по повод историческата дата на 8 септември, вторник, от 20.30 часа, на площад „Възраждане“ Община Плевен организира празничния музикален спектакъл „България се ражда“. В него ще участват Плевенска филхармония, Общински духов оркестър, Общински хор „Гена Димитрова“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Струнен оркестър към НУИ „Панайот Пипков“ и Детски хор „Звъника“. Концертът продължава традицията на патриотичните музикални спектакли, поставена през 2019 г. Част от симфоничните аранжименти на маестро Георги Милтиядов се утвърдиха като неизменна част от концертната програма, а в тазгодишното издание те ще прозвучат редом с нови произведения и нови авторски аранжименти, създадени за събитието. Специалното участие е на Мариета Калъпова, Ралица Хайдърска, Чавдар Вълков (цигулка) и Лора Табакова (виолончело).