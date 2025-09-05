Държавата застава зад кмета на Плевен за разрешаване кризата с безводието

„В момента Плевен има подкрепата на Правителството и на всички отговорни институции за разрешаването на проблема с водата. Дори когато водният режим в община Плевен бъде отменен - работата по ВиК инфраструктурата няма да спира.“ Това заяви днес кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов по време на работна среща с Президента на Република България Румен Радев. Държавният глава пристигна в града в следобедните часове и участва в работна среща по темата за кризата с водата, провела се в Заседателната зала на местната управа. В срещата се включиха и областният управител на Плевен, заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“, директорът на ВиК - Плевен, представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и директорът на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“. От страна на Общината и ресорните институции бяха представени предприетите конкретни мерки и действия за възможно най-бързото разрешаване на проблема с безводието.

„На тази среща ние като ръководство представихме текущата ситуация, хронологията на проблема и предприетите мерки и действия от наша страна за възможно най-бързото разрешаване на кризата с водата. Прави се абсолютно всичко възможно както от нас като местна власт, така и от държавата. Както знаете, мерките са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, в момента сме се фокусирали върху краткосрочните и средносрочните. Работим съвместно с всички институции, имаме подкрепата на Правителството и министерствата. Заедно сме в един отбор и имаме обща цел – да се справим с проблема с безводието“, заяви д-р Валентин Христов. Той отбеляза, че всичко това е възможно, защото има редовен Кабинет и работещ Парламент, има и политическа подкрепа за Плевен, което е изключително важно. Имам и личната подкрепа на г-н Бойко Борисов, посочи д-р Христов.

„За хората в Плевен и общината в момента е важно само едно - кога ще имат вода. Това ще се случи, като изпълним всички мерки, предприети от Кризисния щаб. Всички министерства и отговорни институции ни подкрепят и ни помагат“, посочи още кметът.

По време на срещата бе отбелязано също, че Плевен е може би единственият областен град, който няма изпълнен воден цикъл. Има пропуснати две такива възможности.