"Двойни стандарти"?! Люис Хамилтън бързо забрави как се измъкна от жестоко наказание от ФИА

През години Люис Хамилтън е показал, че има известни привилегии във Формула 1 като седемкратен световен шампион. След като се класира трети в квалификациите за Гран при на Мексико, звездата на Ферари не успя да задържи мястото си и "чудото" от събота се превърна в "кошмар" в неделя. Надпреварата започна с борба между Хамилтън и съотборника му Шарл Льоклер за втората позиция. Впоследствие британецът се сблъска с бившия си съперник Макс Верстапен, в резултат на което му бе наложено 10-секундно наказание. Той го определи като несправедливо и призна, че се чувства "подведен" от ФИА.

Как Хамилтън избегна жестоко наказание с едно писмо

И това не е първият случай, в който седемкратният шампион влиза в конфликт с ръководния орган на Формула 1. Веднъж той им написа извинително писмо, за да избегне брутална забрана за участие в шест състезания. След Гран при на Мексико Хамилтън призна: "Много съм разочарован от ФИА. Верстапен също излезе от пистата, а нямаше наказание. В крайна сметка се чувствам много разочарован от управляващия орган. Това са двойни стандарти."

ОЩЕ: Ужасяващо: Пилот от Формула 1 почти уби двама души по време на Гран При на Мексико (ВИДЕО)

"Двойни стандарти" ли?

Коментарите му за двойните стандарти напомнят за противоречивата му тирада след Гран при на Монако през 2011 г. След като беше наказан за два инцидента по време на състезанието, бившият пилот на Макларън се нахвърли върху стюардите, като предположи, че те са го преследвали през целия сезон. "Това е абсолютна подигравка", каза той след състезанието. "Този сезон съм бил при стюардите пет пъти от общо шест." Когато бе помолен да уточни защо това е така, Хамилтън шеговито отговори: "Може би защото съм черен. Така казва Али Джи."

Бившият президент на ФИА Жан Тод беше бесен от избухването на Хамилтън и призова британецът да бъде изправен пред съда на Световния съвет за моторни спортове (WMSC) за уронване на престижа на спорта. Хамилтън обаче успя да избегне всички наказания, тъй като бързо избра да посети стюардите, за да се извини, а на Тод и ФИА изпрати лично извинение. Така той избегна жестоко наказание за участие в шест състезания, след като написа скромно извинително писмо до ФИА.

ОЩЕ: 7-кратният шампион Люис Хамилтън влезе в историята на Формула 1 по кошмарен начин