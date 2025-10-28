Войната в Украйна:

Само в България и Първа лига: Четирима футболисти се контузиха заради лошия терен

28 октомври 2025, 21:01 часа 641 прочитания 0 коментара

Малко са страните, в които футболистите от най-елитното първенство трябва да се притесняват, че могат да се контузят заради лошата тревна настилка. За съжаление, тази гледка е често срещата по родните терени. Малко дъжд в комбинация с некачествените терени в България са комбинация, която прави футбола не само грозен за гледане, а и опасен за играчите. За това доказва и срещата между Локомотив Пловдив и Ботев Враца, която се изигра на 17 октомври на "Лаута".

Четирима от Ботев Враца се контузили в Пловдив заради терена

Домакините от Пловдив продължиха добрата си серия в шампионата и спечелиха трите точки с успех от 3:0. Хуан Переа бе точен в 2-а и 17-а минута, а секунди след второто му попадение Жулиан Лами сложи точка на спора, отбелязвайки за крайното 3:0. Освен че загуби мача, треньорът на Ботев Враца имаше много по-сериозен проблем на главата си. Цели четирима играчи на врачани се контузиха заради лошия терен.

Ботев Враца

Това стана ясно от изявление на старши треньора Тодор Симов след края на следващия мач на неговия тим. Той акцентира върху лошия терен от мача с Локомотив в Пловдив, довел до много контузени в състава на врачани: "Момчетата заслужават тази победа за изстраданата седмица. Имаме много контузени от мача с Локомотив Пловдив заради лошия терен. Имахме четирима контузени, възстановихме само един."

Тъжната реалност на родния футбол...

