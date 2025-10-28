Радев от Рияд: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции

България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции. Това е позицията на президента Румен Радев. В Рияд българският държавен глава участва в официалното откриване на международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции". Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия Изток с нарастващо влияние и ключов партньор в региона на Персийския залив, посочи президентът Румен Радев. "Форумът, който днес се провежда, е пример как могат да работят заедно световната политика и бизнес, как могат да се съчетават традициите с модерността", каза Румен Радев.

Той подчерта, че интерес към страната ни има, но трябва по голяма активност от страна на българското правителство. Това са коментирали както с престолонаследника на Саудитска Арабия, така и с министъра на търговията. Отбеляза, че с Рияд все още нямаме споразумение за взаимна защита на инвестициите.

Още: Прогноза: Мнозинството държи властта поне до президентския вот, за да може Радев да атакува след края на мандата си

"Но знаете ли какво ми сподели министърът на търговията? Че очаква нашите министри да бъдат много по-активни и да имат комуникация с техните министри, защото в момента такава комуникация според него няма. И това е важно условие, за да имаме каквито и да бъде инвестиции. А потенциалът, пак казваме, е голям. България трябва да се отвори, България трябва да има много по-активна, бих казал агресивна политика, от страна на нашите министерства за привличане на инвестиции", коментира президентът.

В рамките на форума президентът Румен Радев се включи в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирани световни пазар и повишени мита". "Ние наистина трябва да постигнем баланс, според мен, в отделените ресурси за ежедневието, за днес. Баланс със това, което отделяме за бъдещето", заяви Румен Радев.

Още: Радев: Трябва да има ясна отговорност в управлението, за да се развива България

"Да, трябва да имаме нови технологии, трябва да имаме партньорство с нашите стратегически партньори, но аз очаквам да бъдат защитени българските интереси. Това е отговорност на правителството, как именно подписва такива споразумения и как ги изпълнява".

Държавният глава напомни, че изграждане на конкурентноспособността отбранителна индустрия е негов важен приоритет. Затова се е срещнал с Армин Папаргер на Мюнхенската конференция и е организирал срещата му с правителството.

Още: Завод за барут и боеприпаси: "Райнметал" подписва договор с България след скандала Борисов-Радев