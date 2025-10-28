САЩ с нова серия смъртоносни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти

Американските сили са убили най-малко 14 души при удари по четири предполагаеми лодки с наркотици в Тихия океан, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. Той каза, че един оцелял е бил спасен от мексикански спасителни екипи. Това е поредната атака срещу лодки, които според САЩ са пренасяли наркотици в Тихия океан и Карибско море. Последните удари в източната част на Тихия океан, които според Хегсет са били нанесени в понеделник по нареждане на президента Доналд Тръмп, бележат ескалация в кампанията срещу наркотрафикантите.

Най-малко 51 убити в поредица от удари до момента

Досега най-малко 51 души са били убити при ударите, което доведе до ескалация на напрежението между САЩ и правителствата на Колумбия и Венецуела, предава BBC.

В социалната мрежа X Хегсет написа, че четирите лодки, ударени в понеделник, „са били известни на нашите разузнавателни служби, преминавали са по известни маршрути за трафик на наркотици и са пренасяли наркотици“.

Снимка: iStock

Той добави, че осем „наркотерористи“ са били убити при първата атака. Останалите са били ликвидирани при следващите две нападения.

Напрежението с Венецуела

Това се случва около седмица след като Тръмп призна, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела. От началото на септември САЩ извършват въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти.

Диктаторът Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

