Ники Митов за мача срещу любимия Левски: Няма какво да губим, те са най-добрият отбор в България

Треньорът на Хебър Пазарджик Николай Митов засипа с похвали Левски преди двубоя между двата тима от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. „Гробарите“ приемат „сините“ утре, 29 октомври на стадион „Георги Бенковски“, а наставникът на домакините е категоричен, че отборът му няма какво да губи в срещата. Както е известно, Николай Митов води веднъж родния гранд като бе много близо да го изведе и до титлата на страната.

Николай Митов бе категоричен, че неговият отбор няма какво да губи в предстоящия сблъсък с Левски. Той също така допълни, че в момента „сините“ са най-добрият тим в България и се радва, че Хебър ще може да се изправи срещу толкова класен съперник в турнира за Купата.

„Радвам се, че ще играем срещу Левски“

„Радвам се, че ще играем с Левски по простата причина, че ще дойдат много хора. Ние сме от Б група, от средата на таблицата, не сме още готов отбор, който да търси някакви мечти, но играем срещу Левски и в такъв мач няма какво да загубиш. В момента Левски е най-добрият отбор в България. Радвам се, че играем срещу тях и самите футболисти трябва да изпитат удоволствие, че играят срещу Левски и да покажат най-доброто от себе си без никакви притеснения“.

„Искам да са уверени и да играят футбол. Да излязат без да има прегаряне. В този мач няма какво да губят. Беше важно да вземем предния мач и да докараме Левски в Пазарджик. Много се надявам да дойде публика, лошото е, че е делничен ден. Ако беше събота или неделя, съм сигурен, че щеше да се напълни стадионът, то това е най-важното“, заяви треньорът на Хебър Пазарджик.

