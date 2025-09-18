Войната в Украйна:

Плевен очаква резултатите от втория сондаж за водата

18 септември 2025, 06:30 часа 376 прочитания 0 коментара
Плевен очаква резултатите от втория сондаж при Кожухарска чешма. Това стана ясно на заседанието на Временната комисия към Общинския съвет, съобщава БНР. На него не е присъствал представител на ВиК. Заместник-кметът Калоян Къдрийски съобщи, че се работи за сондажи в 7-те най-засегнати села, така че да са независими от водопровода "Черни осъм". За някои предстоят обществени поръчки.

Сондажите за вода

За сондажа при Кожухарска чешма Калоян Къдрийски каза: "Има вода. Чакаме, ако анализите са добре, да ги включва ВиК във водопроводната мрежа". Три предложения на експерти ще бъдат внесени на предстоящото заседание на местния парламент.

Районният прокурор на Плевен Владимир Радоев разпореди ежедневни проверки във връзка с незаконно ползване на вода. Проверките се извършват от екипи на Областната дирекция на МВР и служители на ВиК на територията на цялата област. Според направената справка за момента има 16 подобни случаи. Те ще се изпращат към Районната прокуратура.

За нерегламентирано присъединяване към водопровод и ползване на вода без да се плаща, законодателят е предвидил наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 15000 лв.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че след оставката на шефа на ВиК в Ловеч, може да последва и такава на директора на водоснабдителното дружество в Плевен.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община-Плевен вода липса на вода водна криза
