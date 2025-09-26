На финал е монтажът на хидрофорни системи в детските, учебни и социални заведения в Плевен

Събирането на оферти по обявената от Община Плевен обществена поръчка за ремонт на вътрешната ВиК мрежа по ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ приключва на 30 септември. Отварянето им е на 1 октомври 2025 г. Крайният срок за завършване на ремонтите по обекта е септември 2026 година.

Това бе съобщено днес от Община Плевен на свиканото от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. От името на Община Плевен за свършеното през изминалата седмица пред Щаба докладваха кметът д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски.

В днешната среща на Щаба участва и Министърът на околната среда и водите Манол Генов. Участваха също председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници.

Община Плевен: докладват кметът д-р Валентин Христов и зам.-кметът Калоян Къдрийски

- Община Плевен продължава работата на сондажите в селата Брестовец и Тодорово;

- Съвместно с ВиК - Плевен Общината продължава по график монтажа на хидрофорни системи в детски градини, училища и социални заведения, като дейности по тази мярка са почти на финал. Конкретно за училищата - напълно са изградени хидрофорните системи в 15 училищни сгради. В други 7 монтажите вървят в момента, на места предстоят финалните тестове на системата. Хидрофорна система е монтирана и се използва и в Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ в жк „Сторгозия“. Големината на монтираните по места съдове е на база анализ, изготвен съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, МРРБ и МОН, съгласно средно-дневното потребление на всеки потребител;

- По обявената от Община Плевен обществена поръчка за ремонт на вътрешната ВиК мрежа по ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ - събирането на офертите приключва на 30 септември, отварянето им е на 1 октомври 2025 г. Крайният срок за завършване на ремонтите по обекта е края на м. септември 2026 г. Отново бе декларирано, че въпреки обявено бедствено положение и предвидените възможности в Закона за защита при бедствия при тази ситуация за пряко договаряне с фирми, Община Плевен няма да се възползва от такова пряко договаряне. Община Плевен се придържа към пълна прозрачност и публичност и който има желание да осъществява граждански контрол в този процес, е добре дошъл, за да няма ни най-малко съмнение за нагласени поръчки и проекти;

- За община Плевен, с решение на Министерския съвет, тази седмица са предоставени допълнителни количества бутилирана вода от държавния резерв. Те са за допълнително обезпечаване нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. гр. Плевен и селата Ясен, Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък и Опанец.

Община Долна Митрополия: докладва Петър Петров, председател на Общинския съвет:

- В община Долна Митрополия обявеният режим на водата се спазва;

- Училищата в населените места от община Долна Митрополия, които са на воден режим, са снабдени с вода и там проблеми няма. Продължава изграждането на хидрофорни системи.

ВиК - Плевен: докладва инж. Климент Тодоров, управител:

- Днес върви монтаж и на последната хидрофорна система и по този начин всички училища в общината – общински и държавни, са осигурени с вода. За последващата поддръжка на системите е важна организацията от страна на директорите по места;

- За сондажа при Кожухарската чешма – взети са проби и от РЗИ, очакват се резултатите и има готовност за включване на сондажа към ВиК мрежата. Количеството вода от там е около 4,5 л в секунда;

- По реконструкцията на ул. „Яне Сандански“ – ремонтът е до пресечката с ул. „Тунджа“. При този обект остава ремонт на около 350-метров участък, който ще бъде готов до седмица. След това ремонтите в града продължават по график;

- ВиК работи по изготвянето и на поръчка за технически проекти за средна зона в Плевен

„Български ВиК холдинг“: докладва инж. Лозко Лозев - председател на УС:

- Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, заяви инж. Лозев;

- Продължават да намаляват водните количества, постъпващи от магистрален водопровод „Черни Осъм“ към Плевен, допълни инж. Лозев. За последния месец поради метеорологичните условия подаваните водни количества от „Черни Осъм“ са спаднали среднодневно от 135 на 65-70 литра в секунда, т.е. от него има негативен баланс;

- От зона „Крушовица“ водоподаването е стабилизирано на 270 литра в секунда. След почистването на канала към Ясен и взетите други мерки, се осигуряват още 220 литра в секунда, от група „Биволаре“ постъпват още 70 литра в секунда, отчете инж. Лозев.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов:

- В изказването си пред Щаба министър Манол Генов посочи, че мерките, предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения и спазване на закони. „Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, но гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден или месец“, посочи той и отбеляза също сухия климат в последните четири години. „Драмата в Плевен е изключително голяма, аз съчувствам на всички плевенчани. Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир „Черни Осъм“ и веднага от другата страна скочиха други да не се прави“, каза още министър Генов. По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално – сондажи, „Черни Осъм“, отводняване на рововете и всичко това трябва да работи, за да има резултат.

За изпълнение на набелязаните мерки докладваха още и представители на други местни институции. Заседанието бе публично, с участието на граждани и медии.